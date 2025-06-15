陸委會：遺憾馬前總統在海峽論壇呼應中共「一中原則的九二共識」
大陸海峽論壇15日在廈門登場，前總統馬英九和中共政協主席王滬寧，分別在會晤與開幕致詞。陸委會15日下午指，馬前總統身為卸任國家元首，在海峽論壇呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭，深表遺憾。同時陸委會指，中共當局一再對台複合性施壓、統戰滲透、及不願正視中華民國存在事實等負面作為等，未見馬前總統對這些國人關切事務表達嚴正立場。
陸委會下午發出「對馬前總統與中共政協主席王滬寧於海峽論壇開幕之相關對台言論」新聞稿指，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，已是國人公認事實；在政府多次提醒對岸政治意圖下，台灣各縣市政府及各界人士參與情況已明顯降低，更不願成為統戰樣板。
陸委會接著提到，馬前總統身為卸任國家元首，在與中方人士會面及「海峽論壇」中呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場，我們深表遺憾。
陸委會還指，任何赴陸參加交流活動，應維護國家主權尊嚴及台灣民眾利益。對於中共當局一再對台複合性施壓、統戰滲透，及不願正視中華民國存在事實的負面作為，並未看到馬前總統對於這些國人關切事務表達嚴正立場。
馬英九15日出席海峽論壇大會致詞時稱，兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解，避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展的機會。只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識，反對台獨」的共同基礎上，深化合作，兩岸才能創造出和平雙贏的局面。
而王滬寧致詞時，除批評台獨分裂勢力及其活動只會給台灣同胞帶來災害外，更就當前國際形勢強調，大陸「堅定維護自身正當權益」，「以實際行動證明中華民族是壓不倒、靠得住」，此前大陸方面甫與美國在英國倫敦舉行「中美經貿磋商機制」首次會議，這番話疑似是評論近期中國大陸與美國的幾次會談跟磋商成果。
此外，在大會前、馬王2人會見時，王滬寧讚揚馬英九3年來4次到大陸尋根參訪，積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」。
馬英九則說，去年2024年4月自己第2次訪問中國大陸的時候，在北京人民大會堂跟習近平總書記會面，「習總書記對於兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切都讓我印象深刻，而且感動，也請王主席代我轉達對習總書記的問候。」馬也強調，「當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但是越是這樣的時刻，越需要保持理性與冷靜的態度，越需要以交流促進了解。」
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