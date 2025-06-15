馬前總統與王滬寧會面、出席海峽論壇 陸委會：深表遺憾

針對於前總統馬英九與大陸政協主席王滬寧於第17屆海峽論壇開幕的言論，陸委會15日下午回應稱，身為卸任國家元首，馬前總統呼應中共「一中原則」的政治主張，是自失立場，深表遺憾。

大陸委員會15日下午發新聞稿回應稱，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，已是國人公認事實；在政府多次提醒對岸政治意圖下，台灣各縣市政府及各界人士參與情況已明顯降低，更不願成為統戰樣板。

陸委會新聞稿指，馬前總統身為卸任國家元首，在與中方人士會面及「海峽論壇」中呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場，「我們深表遺憾」。

陸委會表示，「我們認為，任何赴陸參加交流活動，應維護國家主權尊嚴及台灣民眾利益。對於中共當局一再對台複合性施壓、統戰滲透及不願正視中華民國存在事實的負面作為，並未看到馬前總統對於這些國人關切事務表達嚴正立場。」

15日上午在出席海峽論壇大會時，馬前總統表示，兩岸人民之間的情感與交流是無法中斷的。任何政治力量都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷兩岸中國人同根同源的自然情感。

馬前總統稱，兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解，避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展的機會。只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識」、反對「台獨」的共同基礎上深化合作、共謀未來，兩岸才能夠創造出和平雙贏局面。

馬前總統還提到，未來希望更多台灣年輕人到大陸交流，也希望大陸民眾多來台灣看看。