快訊

熱成紅番薯！台北1地飆破39度 13縣市恐出現8級陣風

7月地震倒數？龍樹諒出新書闢謠「末日預言」 郭鎧紋示警：日本這地區地震多

籲美參戰打伊朗！以色列過去48小時發聲「美國未答應」…川普回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

馬前總統與王滬寧會面、出席海峽論壇 陸委會：深表遺憾

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
前總統馬英九15日上午在出席海峽論壇大會時表示，任何政治力量都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九15日上午在出席海峽論壇大會時表示，任何政治力量都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來。（記者廖士鋒／攝影）

針對於前總統馬英九與大陸政協主席王滬寧於第17屆海峽論壇開幕的言論，陸委會15日下午回應稱，身為卸任國家元首，馬前總統呼應中共「一中原則」的政治主張，是自失立場，深表遺憾。

大陸委員會15日下午發新聞稿回應稱，「海峽論壇」是中共對台統戰平台，已是國人公認事實；在政府多次提醒對岸政治意圖下，台灣各縣市政府及各界人士參與情況已明顯降低，更不願成為統戰樣板。

陸委會新聞稿指，馬前總統身為卸任國家元首，在與中方人士會面及「海峽論壇」中呼應中共「一中原則」的「九二共識」政治主張及統戰操作，完全與台灣人民對兩岸關係認知、維持現狀的立場大相逕庭、自失立場，「我們深表遺憾」。

陸委會表示，「我們認為，任何赴陸參加交流活動，應維護國家主權尊嚴及台灣民眾利益。對於中共當局一再對台複合性施壓、統戰滲透及不願正視中華民國存在事實的負面作為，並未看到馬前總統對於這些國人關切事務表達嚴正立場。」

15日上午在出席海峽論壇大會時，馬前總統表示，兩岸人民之間的情感與交流是無法中斷的。任何政治力量都無法打壓或阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷兩岸中國人同根同源的自然情感。

馬前總統稱，兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解，避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展的機會。只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識」、反對「台獨」的共同基礎上深化合作、共謀未來，兩岸才能夠創造出和平雙贏局面。

馬前總統還提到，未來希望更多台灣年輕人到大陸交流，也希望大陸民眾多來台灣看看。

馬英九 海峽論壇 中共

延伸閱讀

美中磋商後出席海峽論壇 王滬寧：中華民族壓不倒靠得住

馬王會登場 王滬寧讚馬：為排除兩岸交流干擾做出表率

指與共諜關係匪淺、爭議不斷 民進黨：鄭正鈐不要閃躲

馬英九將赴陸出席海峽論壇 民進黨：勿配合統戰大戲

相關新聞

支持館長！國民黨大陸部主任：兩岸不交流 會增加網上錯誤訊息

前往廈門參加海峽論壇的國民黨大陸事務部主任林祖嘉，15日下午對媒體表示，支持網紅「館長」陳之漢到大陸交流。他強調，台灣現...

馬前總統與王滬寧會面、出席海峽論壇 陸委會：深表遺憾

針對於前總統馬英九與大陸政協主席王滬寧於第17屆海峽論壇開幕的言論，陸委會15日下午回應稱，身為卸任國家元首，馬前總統呼...

有來有往？大陸公民11月起 持澳洲簽證可免簽入境紐西蘭

在大陸外交部宣布紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於6月17至20日對大陸進行正式訪問後，央視新聞...

陸委會：遺憾馬前總統在海峽論壇呼應中共「一中原則的九二共識」

大陸海峽論壇15日在廈門登場，前總統馬英九和中共政協主席王滬寧，分別在會晤與開幕致詞。陸委會15日下午指，馬前總統身為卸...

央視：福建艦穩步推進海試 中國3航母時代將到來

中國央媒稱，福建艦的海試工作正穩步推進，中國海軍三航母時代到來，讓中國「永遠有後備軍」。福建艦是中國自主設計建造的首艘彈...

川普改口：一些中國學生在美大學發展黨組織 效忠中共

美國總統川普昨在社群平台X發文，指控一些中國學生在美國大學發展共產黨組織並宣誓效忠中共當局，還配了一張多名疑似中國年輕人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。