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挨批「貶台捧中」 館長陳之漢：我沒有貶低台灣

中央社／ 上海15日電

網紅館長陳之漢將結束訪滬6天5夜行程返台。對於「貶台捧中」批評，他強調，從來沒有貶低台灣、沒有說台灣不好，到訪上海是有自省機會，「我是台灣人，我怎麼會貶低台灣」。

陳之漢初次到訪中國，他與團隊將在今天返抵台灣。陳之漢15日上午於下榻飯店受訪表示，這趟到訪與過往認知有很大不同，上海可以見到世界各大品牌，消費水準、人民生活、車輛道路、基礎建設等進步可說是超乎想像。

對於外界「貶台捧中」批評，陳之漢強調，「我沒有貶低台灣，他們斷章取義，我沒有說台灣不好」。

他舉例，由於台灣強調垃圾不落地、使用者付費等，不太會在街上見到垃圾桶，上海景區有很多垃圾桶、清潔人員、執行垃圾分類，僅是認為這樣的作法可讓景區維持得不錯，卻被斷章取義、亂下標題，「這是我們台灣媒體的特色」。

他提到，去特色餐廳吃宮廷宴，換裝也被嘲諷「你變成太監，你還那麼高興」，完全扭曲本意；在高鐵拍攝時，拍攝人員有買座位，為了直播必須坐在地上，這部分也有跟站務人員說好，卻也被曲解為「有特權」。

陳之漢強調，活動過程全程直播，卻有刻意截圖、斷章取義、扭曲文字，這些做法很糟糕；重點是「我從來沒有貶低台灣」，身為台灣人怎麼會去貶低台灣，以前一直認為台灣number one，來到上海是要自省，希望其他台灣人也可以來看看。

陳之漢出發前期待可以做「和平大使」，他認為這趟做得很成功。

他說，當地人民表現得很友好，大家一定要多交流，多接觸、多了解，仇恨就會降低，因為仇恨大多來自於不了解，兩岸講一樣語言、過一樣節日、吃一樣料理，卻要拿刀互砍，這是很奇怪的事情。

陳之漢提到，過去對於中國有些負面批評，主要是出於消息來源有限，大部分都是看媒體報導、政府資訊，還有對「莫名其妙的訊息」信以為真；這趟到訪上海後，有很大的不同認知。

陳之漢 台灣人 上海

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