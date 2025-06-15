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有來有往？大陸公民11月起 持澳洲簽證可免簽入境紐西蘭

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於6月17至20日對中國大陸正式訪問。路透
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於6月17至20日對中國大陸正式訪問。路透

在大陸外交部宣布紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於6月17至20日對大陸進行正式訪問後，央視新聞報導，紐西蘭政府15日指出，從2025年11月起，中國護照持有者如從澳洲入境，且持有有效澳洲旅遊、工作、學生或家庭簽證，將可免簽進入紐西蘭。

紐西蘭移民局15日於官網發文，自2025年11月起，持有有效的澳洲訪客、工作、學生或家庭簽證中國遊客，從澳大利亞出發前往紐西蘭時，將可申請紐西蘭電子旅行授權（NZeTA），無需再申請簽證，停留最長期限為3個月。

澎湃新聞引述攜程集團副總裁秦靜表示，此舉將簡化中國遊客經澳洲赴紐西蘭的旅遊流程，進一步促進三國文旅交流。她稱，今年4至5月，攜程用戶赴紐西蘭旅遊訂單量年增37%，景區GMV（商品交易總額）更是年增74%。預計新政實施後，經澳洲轉赴紐西蘭的客流量將實現顯著增長，並帶動三國航空聯運、飯店預訂及特色地接服務的全產業鏈升級，為區域文旅經濟創造更多綜合效益。

此前，大陸外交部網站於13日宣布，應國務院總理李強邀請，盧克森將於6月17至20日對大陸進行正式訪問。路透同日一早報導，紐西蘭政府在1份聲明中表示，紐西蘭總理盧克森將於下周訪問中國大陸和歐洲，訪陸期間將與大陸國家主席習近平、國務院總理李強以及歐盟領導人會晤。

據了解，這是盧克森自2023年底就任總理以來首次赴陸訪問，在他之前的前任總理希金斯（Chris Hipkins）曾於2023年6月訪陸。紐西蘭政府表示，此次盧克森訪陸將聚焦兩國貿易成長，去年兩國貿易額超過380億紐西蘭元（約新台幣6,752億元），同時也將加強教育和旅遊聯繫，最大限度地為紐西蘭企業創造機會。

另，據觀察者網出行中心微博消息，作為全球排名前列的一站式旅遊服務商，攜程集團也將於盧克森訪陸期間與紐西蘭高層展開對話，雙方將就推動旅遊往來、開發高端旅遊定製產品等合作方向展開討論。

總理 紐西蘭 簽證 澳洲 中國人

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