美中磋商後出席海峽論壇 王滬寧：中華民族壓不倒靠得住

第17屆海峽論壇大會15日上午登場，出席致詞的中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧致詞時，除了批評台獨分裂勢力及其活動只會給台灣同胞帶來災害外，更就當前國際形勢強調，大陸「堅定維護自身正當權益」，「以實際行動證明中華民族是壓不倒、靠得住」，此前大陸方面甫與美國在英國倫敦舉行「中美經貿磋商機制」首次會議，這番話疑似是評論近期中國大陸與美國的幾次會談跟磋商成果。

王滬寧致詞時，首先表示謹代表中共中央和中共總書記習近平「對本屆論壇的舉辦表示熱烈的祝賀，對各位嘉賓的到來表示熱忱的歡迎，向克服困難前來參加論壇的台灣鄉親致以誠摯的問候」。王滬寧說，海峽論壇是兩岸百姓的問題，是兩岸民間交流的盛會。面對複雜嚴峻的國際環境和台海形勢，本屆海峽論壇「再次迎來眾多島內親人朋友，充分表明兩岸同胞希望常來常往、走近走親的共同信念沒有變。兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實沒有變，兩岸同胞共享民族復興、偉大榮光的堅定信心沒有變。」

他以大篇幅談論中華民族，引用不少習近平在2023年「文化傳承發展座談會」的談話，強調中華民族是世界上偉大的民族，在歷史長河中締造了統一的國家，書寫了輝煌的歷史，創造了燦爛的文明，培育了以愛國主義為核心的偉大民族精神。「兩岸同胞同為中華兒女命運休戚與共，有著共同的信念，這就是國土不能分、國家不能亂、民族不可散、文明不可斷。」

王滬寧並指，今年是中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是包括台灣同胞在內，全體中國人民付出巨大犧牲，是兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴，保衛共同家園的見證，是中華兒女的民族記憶和共同榮光。「歷史必須銘記，勝利成果必須維護。兩岸同屬一個中國，我們有責任把中華民族共同家園守護好、建設好、發展好。」

王滬寧批評「台獨分裂勢力及其活動，損害國家主權和領土完整，破壞家園和平安寧，挑動同胞對抗對立，只會給台灣同胞帶來災害」。並指出要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部干涉，共同維護台灣的和平穩定，堅定不移推進祖國統一大業。王滬寧並表示，兩岸同胞血脈相連，大陸致力於深化兩岸融合發展，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，率先與台灣合作，分享中國式現代化發展機遇。

對於國際形勢，王滬寧指，當前世界百年變局加速推進，國際形勢變亂交織，「我們始終站在歷史正確的一邊，堅定維護自身正當權益，維護國際公平正義，以實際行動證明中華民族是壓不倒、靠得住，我們始終走好自己的路，堅定辦好自己的事，以中國式現代化全面推進強國建設，民族復興偉業。」

而針對兩岸關係，王滬寧重申，大陸始終從中華民族整體利益和長遠利益來把握兩岸關係大局。他稱，我們要把握國家統一，民族復興的歷史大勢，堅持民族大義，勇擔時代大任，鑄牢中華民族共同體意識，堅定做好中華文化的守護者、民族復興的同行者、兩岸和平的捍衛者，共謀祖國統一大業，共創民族復興偉業。他還指出，「兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。」

大會主持人，大陸國台辦主任宋濤則指出，海峽論壇作為兩岸參與機構最成功、活動規模最大、涉及範圍最廣的民間交流平台，已經成功舉辦16屆，兩岸同胞35萬餘人次參與論壇。有效發揮了擴大兩岸民間交流，深化兩岸融合發展的重要作用。他並喊話堅持一個中國原則和九二共識、堅決反對台獨分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

中共福建省委書記周祖翼提到，2年來福建堅決貫徹落實黨中央決策部署，推出4批、62條促進品牌融合政策措施，加快構建全域融合發展新格局，促進兩岸融合發展示範區建設。

周祖翼說，下一步福建將加強建設兩岸融合發展示範區，為促進祖國統一大業作出新貢獻。福建將堅定不移擴大兩岸經貿合作，持續優化涉台營商環境，在產業、投資、貿易、金融、財稅等方面制定出台更多便利政策措施，促進閩台投資貿易自由化、便利化。積極探索建設兩岸共同市場先行區域，促進閩台融合發展重點項目促進機制。福建將持續提升做優小三通航線，閩台海空直航航線，紮實推進金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，努力讓兩岸同胞往來更便捷、更暢通。加快建設世界閩南文化中心、媽祖文化中心等，同時將加快打造廈金、福馬同城生活圈，持續完善台胞在就業就業、就學養老服務、社會救助等領域制度保障。