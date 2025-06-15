首度參加海峽論壇 馬英九：兩岸不間斷交流 才能建立信任

前總統馬英九15日首度出席海峽論壇，他在大會致詞時指出，兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解，避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展的機會。只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識，反對台獨」的共同基礎上，深化合作，兩岸才能創造出和平雙贏的局面。

馬前總統15日上午在第17屆海峽論壇大會上指出，很榮幸能夠受邀參加第17屆海峽論壇，海峽論壇身為兩岸之間的溝通平台，過去16年來在促進兩岸人民深入交流，穩定兩岸和平的發展上，對兩岸關係有不可磨滅的貢獻。

他說這自己第4次訪問中國大陸，也是第1次訪問福建，今天來到福建廈門，對自己來說可以說格外興奮。因為廈門不僅僅跟台灣只有一水之隔，同時也是許多台灣人熟悉的地方。歷史上來看，許多台灣人的祖先就是來自福建，尤其是泉州、漳州一帶，且閩南語是許多台灣人共同的語言，媽祖信仰是許多台灣人心靈與精神的支柱，飲食上，佛跳牆是宴客必備的大菜，沙茶醬是餐桌上不可少的佐料，菜脯蛋更是台灣人從小吃到大的家常菜。福建和台灣的淵源，不只是兩岸歷史的印記，更是中華文化的傳承，也是兩岸未來可以持續發展、共同守護的珍貴資產。

他表示，金門距離廈門不到10公里，天氣晴朗的時候，抬頭可以看見彼此。這樣的地理位置，不僅讓兩地有歷史上密切的互動，也促成了許多民間交流與合作。譬如現在金門的用水，許多都是從福建那邊運過來的，在全球享有盛名的金門高粱，也是用福建的水釀造的。

他問現場觀眾，「喝過金門高粱的請舉手？」，現場很多人都舉手，他也提到小三通之後，更是讓金廈之間的交通更為便捷，帶動了旅遊、商貿、旅遊。許多居民鄉親到廈門採購、探親，也有不少大陸民眾經過廈門到金門觀光，「金門與廈門，就是兩岸交流的縮影，也是一種兩岸和平的具體展現。」

馬前總統指出，當前兩岸關係的發展，雖然還有不少的艱難挑戰，「但是我始終相信兩岸人民之間的情感交流是無法中斷的。任何政治力量都無法打壓或者阻止兩岸民間的真誠往來，更無法阻斷兩岸中國人的同根同源的自然情感」。他強調自己深信，「兩岸唯有透過不間斷的交流與認識，才能減少誤解，避免誤判，建立信任與共識，共同尋找合作與發展的機會」。只有堅持兩岸和平發展，在「九二共識、反對台獨」的共同基礎上深化合作，共謀未來，兩岸才能夠創造出和平雙贏局面，「這也是我們未來要繼續努力的方向。」