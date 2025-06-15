館長遊中國一路狂讚 律師諷「鄉巴佬誇誇超人」：根本統戰反效果

網紅陳之漢（館長）日前展開六天五夜的大陸之行，期間多次在社群分享見聞，對當地的高鐵、監控系統、街道設計、甚至公共廁所與垃圾桶都大力稱讚，認為中國的基礎建設令人印象深刻。然而，他的「一路誇」言論也引發部分反彈聲浪，網紅律師巴毛就在臉書發文，諷刺館長像是「鄉巴佬款的誇誇超人」。

巴毛提到，自己在大學時期曾誤打誤撞參加統戰性質的中國觀光團，當時全程幾乎由官方安排，無論交通、住宿或農村參訪內容皆過度美化，連農家都設有電子溫控設備，讓人誤以為中國農村科技先進。她表示，20歲時的自己就能看出這些安排並不代表現實，而當她與當地學生偷偷離團，僅僅是外出吃小吃、逛街，卻遭領隊嚴厲斥責，顯示主辦單位對「非安排行程」的控制欲極強。

她進一步批評，館長如今已是46歲成年人，卻在大陸旅途中對送餐機器人、行道樹等日常設施驚豔不已，反而顯得過度天真。她更嘲諷館長參加沉浸式宴席、興奮發言的模樣，簡直像是被包裝行程唬得團團轉。她直言：「那些他說台灣死都吃不到的東西，問題是很多人根本死也不想吃好嗎？」並諷刺中國政府底花了多少錢請來這個「統戰反效果的誇誇超人啊？」

事實上在館長之前，透過境外網紅的超強「吸睛力」，已經助力北京、上海等地近期到訪的外國遊客人數超過2019年同期。

為吸引更多境外遊客以提振持續疲弱的內需消費，北京當局近年已不再計較對不對等、互不互惠，持續單方面擴大免簽入境的國家名單，並不斷優化境外遊客購物免稅政策。