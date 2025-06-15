馬王會登場 王滬寧讚馬：為排除兩岸交流干擾做出表率

前總統馬英九14日率團第4度訪問大陸，首站到廈門參加海峽論壇，馬英九15日上午與中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧會見，王滬寧讚揚馬英九3年來4次到大陸尋根參訪，積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」。

這場會見上午9點在廈門國際會議中心舉行，會見後緊接著就是海峽論壇大會。大陸方面出現會見的有王滬寧、國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍、福建省委書記周祖翼、福建省長趙龍、福建省政協主席滕佳材、國台辦副主任潘賢掌、趙世通等人，其中正部級以上幹部6位；台灣方面則有馬英九、新黨主席吳成典、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、民眾黨中央委員張凱鈞等各黨派人物參加，此外中華民國紅十字會會長潘維大、中華民國婦女會總會理事長徐劉淑媓也在座。

王滬寧以「尊敬的馬英九先生」稱呼馬英九，並指出，海峽論壇是擴大兩岸民間交流，深化兩岸融合發展的重要平台。近年來，海峽論壇克服困難，連續成功舉辦，充分體現兩岸同胞的血脈、親情和交流意願，是任何勢力都阻擋不了。

他強調，「馬英九先生素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持九二共識，反對台獨」，島內（指台灣）愛國統一人士，持續為實現國家統一民族復興努力。「在當前複雜嚴峻的形勢下，馬英九先生又同各位台灣同胞出席海峽論壇，充分反映馬英九先生和廣大台灣同胞希望密切兩岸交流合作，共謀中華民族復興的意願和擔當」。

王滬寧並指，馬英九先生3年來4次到大陸尋根參訪，積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」。「大家也克服困難，為兩岸交流合作貢獻積極力量，受到兩岸同胞的讚許和歡迎，也將為歷史所銘記」。

馬英九則以「中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主席」稱呼王滬寧，他表示，去年2024年4月自己第2次訪問中國大陸的時候，在北京人民大會堂跟習近平總書記會面，「習總書記對於兩岸和平發展的努力，以及對兩岸青年未來的關切都讓我印象深刻，而且感動，也請王主席代我轉達對習總書記的問候。」

馬英九強調，「當前兩岸情勢確實存在不確定性與挑戰，但是越是這樣的時刻，越需要保持理性與冷靜的態度，越需要以交流促進了解。我始終保持堅定的信心，深信未來兩岸關係發展的關鍵在於民心向背」。他還提到，中國5000年歷史合久必分，分久必合。台灣民眾渴望兩岸朝向和（和平）跟合（合作）的「和合」方向。他強調今年5月以來，台灣各項民調顯示，多數台灣人民支持兩岸的和平與合作，認同兩岸都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通，「始終是台灣絕對的主流民意」。

接著馬英九說，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭聲明的方式表達一個中國原則」的共識，符合歷史與各自法律的規定，也兼顧了兩岸海峽兩岸人民的利益與福祉。「我衷心的期盼兩岸在九二共識反對台獨的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突，盡一切的力量避免戰禍，共同致力於振興中華，才能讓彼此有更安全更美好的未來」。接著他歷數到訪大陸以及邀訪大陸師生的過往，強調「兩岸之間的感情力量不是任何力量可以切不斷的」。隨後媒體被請出場。

這是王滬寧首次與馬英九舉行會見，此前在2024年4月10日，王滬寧曾與另一位中共政治局常委蔡奇一起參加在北京人民大會堂登場的中共總書記習近平與馬英九的「馬習二會」。

去年海峽論壇，王滬寧會見國民黨副主席連勝文一行，當時王滬寧表示，這次海峽論壇能順利舉行，充分說明兩岸同胞對交流交往、加強合作、維護台海和平有著共同的願望；連勝文重申，國民黨一直在九二共識及反台獨的共同政治基礎上，與大陸展開各種交流合作。