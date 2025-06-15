【專家之眼】順利上海行 館長下一步？

最近兩岸局勢混沌複雜。有些事看似更阻礙了交流，有些事則反之。但把時間拉長來看，恐怕會出乎觀眾意料之外。

賴政府一直堅稱他們只是要推動兩岸交流健康有序。顧名思義，就是暗示過去政府管理，包括蔡執政時期的交流秩序都有問題，其意圖甚至讓人認為想切斷兩岸聯繫。然而，賴的做法究竟是使交流有序還是失序？而其手段，是否終將達成其意圖呢？

對於需要再秩序問題，除非賴想要藉川普對中政策的勢，否則人民可以比較出賴所說的台海局勢，與蔡政府時期並沒多少差別，最低限度蔡規賴隨就好，賴卻搞出了日漸緊縮政策。

但兩岸多年密切交流，賴吹皺一池春水，越來越讓人看到雙標及濫權部分，把過去政府累積，對行使公權力謹慎公正的信譽消耗殆盡，未免太不聰明。最近有三事就在凸顯雙標及濫權部分，值得一述。只是多數已為台人所知，將儘量點出過去少提部分。

首先是雙標。其一是陸委會點名某些台灣藝人配合中共，「甚至擴大傳播影響台灣民心士氣，這是陸委會沒有辦法容忍的」，文化部也加碼指出，正在研擬對相關藝人處置方式，包括限制未來補助或設置追討、懲處機制。

可是除了陸委會自己做的民調，看不出台人被這些藝人乃至於中共影響的跡象外，同時間亦有運動選手被翻出有「配合」中共疑慮，陸委會官員卻僅表示，該人是職業選手，是否有拿政府補助陸委會並不清楚。

對於台灣政府介入運動情況稍有了解者，不會不知道政府栽培傑出選手不遺餘力。官員是在裝傻。

另案是民進黨立委沈伯洋父親「賺紅錢」爭議。沈的爭議甚多，此次是因其過去檢視他人高標準的鮮明意識形態，卻無法對其父所為自圓其說所致。即使如此，身兼民進黨主席的賴清德仍在中常會幫他講話。說詞越多，越讓人瞭解何謂綠能你不能。

其次是濫權。福建台籍教師張立齊在領得大陸定居證後，最近被陸委會決定取消台灣身分。官員表示，陸委會從沒說過領用定居證未違法；而近年因為福建發證標準放寬，等於是故意讓台人有雙重身分，所以陸委會檢視了《兩岸條例》規定的單一身分意思，並在今年4月16日做出令釋。最後官員主動提出，張有行政救濟方法，前提是他要證明自己從此沒有雙重身分的問題。

真有問題的是官員說法。陸委會每周開記者會，對於錯誤新聞可以更正、人民有違法疑慮可以即時說明；而處分張的法源來自於《兩岸條例》第九條之一規定：台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照；以及4月16日陸法字第1140400361號令釋：考量中共係以「定居」作為法律及行政管理基礎，行為人如取得公安部門發給之「定居證」，即可辦理「常住戶口登記」、並申領與中國大陸人民相同之「居民身分證」。

然而，從任何法令看來，辦理「常住戶口登記」跟設有戶籍都是兩回事；有資格申領「居民身分證」，也不代表已申領。中共《台灣居民定居證明簽發服務指南》規定「未在規定時限內辦理落戶手續的，按自動放棄定居處理」，已經明示了有此可能。

此外，即便張想適用《在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法》提出救濟，該辦法第2條規定「本辦法適用對象，指在臺灣地區原設有戶籍人民於大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，致喪失臺灣地區人民身分者。」他如果僅持有定居證，尚未於大陸地區設有戶籍，那也不適用該辦法；而另根據該辦法第4條「依前條規定申請回復臺灣地區人民身分者，應填具申請書，並備具下列證明文件：一、經權責機構驗證之註銷大陸地區戶籍或放棄持用大陸地區護照之相關證明文件。」他又怎麼提出本來就沒有的註銷大陸地區戶籍證明文件呢？

註銷人民戶籍使當事人喪失台人身分及選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他設有戶籍所衍生相關權利。這麼重大的變動，應該依據法律保留原則辦理，陸委會卻僅採令釋處分，這是濫權。此事越多，人民會越有想法。

至於另方面，最近有事看似推進了兩岸交流，就是網紅陳之漢(館長)去上海遊覽一事。由綠營及其側翼大舉抹紅的力度、層級，以及雖打壓卻出現破紀錄的直播觀看流量來評估，館長此行確實有打破當前兩岸關係沉悶高壓的潛力；而他在旅行中，所遇到的多數大陸民眾呈現出的友善，以及遊覽第二日起，相關報導在兩岸網路平台都有強大點閱率，在大陸熱榜前十名裡三條列入，其中甚至包括第一，又讓台人可以將中共作為與人民區分出來。

然而，不得不說有些可惜部分。簡言之，館長此行缺乏了解兩岸者的事前縝密作業。以目前看來，館長所為所言就是一次觀光旅行而已。除了讓沒去大陸者有新鮮獵奇之感，缺乏對大陸社會的深層理解與思考。雖然可以預期此行能順利完成、為館長增加不少流量，但未來能對兩岸關係產生多少改變？令人疑惑。而對館長之行真正考驗是在回台後。先不講綠營的高壓手段，由過去歷史觀之，館長能堅持上海之行的論調多久？他的下一步會怎麼走？也令人好奇。

最後，至今大陸民眾對館長上海行的反應，亦包括對柯文哲，甚至是柯所代表「路線」的興趣，日後此可能對既有路線提出挑戰。怎麼樣才能讓兩岸關係行穩致遠？有興趣者恐怕還要多觀察社會脈動了。