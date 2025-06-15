海峽論壇喊推進民間交流 前總統馬英九今出席大會

海峽論壇將於15日舉行大會，主辦的福建省官方14日強調「無論台海局勢如何變幻，我們依然初心不改，持續推進兩岸民間交流交往」。福建並預告兩岸融合發展示範區新政策將聚焦優化涉台營商環境、深化重點領域產業合作等方面。

據了解，在賴政府對海峽論壇政策立場收緊的背景下，今年罕見沒有任何縣市長、縣市副首長參加，企業方面則有台企聯會長李政宏及多位當地台商，不過前總統馬英九將首度參加。馬英九一行14日下午飛抵廈門後，在大陸國台辦副主任潘賢掌的陪同下，前往洲際酒店下榻，預計今日出席論壇大會。馬英九結束在福建省行程後將轉往甘肅省進行參訪。

福建省台辦副主委陳志勇14日在記者會上說，本屆論壇將有基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊56項活動，海峽論壇歷經風雨17載，「無論台海局勢如何變幻，我們依然初心不改，持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展」。

他指出，中共中央「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」發布以來，福建省目前已經累計發布四批、共62項舉措，大陸中央今年以來也共有11個中央和國家部委訂定政策文件。

陳志勇表示，下一步在政策推出方面，將加大「向上爭取力度」，爭取更多大陸中央和國家有關部委訂定政策文件，同時推動省級層面推出新一批政策舉措，新政策將聚焦優化涉台營商環境、深化重點領域產業合作等環節，至於給台胞同等待遇，官方會動態更新，持續優化台胞購房、養老、就醫方面政策。

廈門市副市長莊榮良則介紹廈金同城生活圈相關成果，他指出，廈金通電項目的變電站投入運營，廈金通氣項目的氣源站具備投產條件。廈金大橋廈門段已步入大規模裝配化施工階段，同時在廈台、廈金往來貿易持續拓展。