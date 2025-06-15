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少子化衝擊 陸去年減少2萬所幼兒園

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸教育部近日發布《2024年全國教育事業發展統計公報》顯示，受少子化衝擊，義務教育和學前教育階段的規則呈現收縮。圖為北京光明小學上課一景。圖／取自北京日報
大陸教育部近日發布《2024年全國教育事業發展統計公報》顯示，受少子化衝擊，義務教育和學前教育階段的規則呈現收縮。圖為北京光明小學上課一景。圖／取自北京日報

大陸教育部近日發布「二○二四年全國教育事業發展統計公報」顯示，大陸高等教育規模仍在擴張，大學層次職業學校擴容速度為四年來最快。但受少子化衝擊，義務教育和學前教育階段的規模則呈現持續收縮。

數據顯示，大陸義務教育階段，小學招生、在校生數量繼二○二三年反彈後，二○二四年呈下降趨勢。去年大陸全國共有普通小學十三點六三萬所，比前一年減少七千兩百所。全國小學招生一六一六點六三萬人，比上年減少二六一點二五萬人；在校生一億五八四點三七萬人，比上年減少二一五點六三萬人。

學前教育領域，二○二四年，大陸共有幼兒園廿五點三三萬所，較前一年減少二點一一萬所，降幅從百分之五點一擴大到百分之七點六九。其中，民辦幼兒園減少一點四萬所，占全國幼兒園比率持續降低。學前教育在園幼兒三五八三點九九萬人，較前一年減少五○八點九九萬人，下降百分之十二點四四，連續第四年負增長。

第一財經指出，從幼兒園數量來看，自二○二二年起，大陸幼兒園數量已經連續三年減少。二○二二年大陸全國幼兒園比上年減少五六一○所，二○二三年減少一萬四八○八所。

財新網指出，二○一六年大陸全面放開「二孩」帶來的出生人口小高峰已過，未來學齡人口將持續下滑。

北京大學中國教育財政科學研究所田志磊團隊此前研究預測，大陸小學學齡人口分別在二○二二和二○二三年保持一點○八億人左右的高位，二○二四年開始明顯下滑，預計二○二六年將跌破一億人，來到約為九四一八萬人。

去年是大陸人口進入負增長的第三年，據大陸國家統計局數據，二○二四年大陸全國人口十四點○八億人，比前一年減少一三九萬人。

由於堆積生育意願釋放及龍年生育偏好顯現等，二○二四年出生人口有所反彈，增加五十二萬人，為近八年首次正增長，但長期下行趨勢恐難扭轉。

幼兒園 少子化 小學

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