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陸副外長訪印度 觸及稀土出口

聯合報／ 特派記者廖士鋒／綜合報導
大陸外交部副部長孫衛東（左）12日與印度外交秘書唐勇勝在新德里舉行新一輪中印副外長／外秘級對話。圖／取自大陸外交部
大陸外交部副部長孫衛東（左）12日與印度外交秘書唐勇勝在新德里舉行新一輪中印副外長／外秘級對話。圖／取自大陸外交部

繼中美、中加、中歐關係，大陸與印度的關係改善也在持續運作中。大陸副外長日前訪問印度，重申雙方將推進早日恢復直航、互派記者，便利人文交流，穩步恢復雙邊機制性對話。此外，這次訪問也傳出雙方討論了大陸稀土出口問題，印度車企將組成代表團前往北京與大陸溝通。

據大陸外交部消息，六月十二日大陸副外長孫衛東同印度外交秘書唐勇勝在新德里舉行新一輪中印副外長／外秘級對話，並會見印度國家安全顧問多瓦爾。孫衛東表示，當前中印關係保持來之不易的改善發展勢頭，雙方要持續增進政治互信，努力推進各領域交流合作，妥善處理矛盾分歧。

官方指雙方將繼續致力於落實好今年建交七十五周年紀念活動，推進早日恢復直航、互派記者，便利人文交流，穩步恢復雙邊機制性對話，辦好印度香客赴大陸西藏岡仁波齊峰、瑪旁雍錯湖朝聖。孫衛東並就印度空難向印方表示哀悼和慰問。雙方也一致同意共同為適時舉行下一次邊界問題特別代表會晤作好準備。

彭博社報導，唐勇勝在與孫衛東會面時提出了中國大陸對稀土出口實施管制的問題，雙方同意未來繼續就關鍵礦產供應及更廣泛的經貿議題保持對話。知情人士透露，印度車企正積極遊說政府敦促大陸放寬稀土磁鐵出口限制，並計畫本月組成廿人代表團前往北京，與大陸官員及供應商當面溝通。

孫衛東出訪前，在北京會見印度大使羅國棟，有印媒十二日向大陸外交部發言人林劍提問雙方有沒有談判稀土問題，林劍僅回應「我們願同有關國家和地區加強對話合作，共同維護全球產供鏈穩定」。

大陸官媒環球時報十日曾援引印度第一郵報說法稱，大陸尚未對印度公司的申請表態。

觀察者網則援引印度經濟時報消息指，已有九家印度汽車零組件商獲得了大陸使館的批准可進口稀土，只是在等待大陸商務部的批覆。

稀土 印度

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