港保安局長指台手遊「逆統戰」惡毒 暗藏港獨、台獨

香港警務處國安處本月10日以台灣手機遊戲「逆統戰：烽火」涉宣揚台獨、港獨及鼓吹武裝革命等主張，根據國安法就其電子訊息作禁制行動。香港保安局長鄧炳強14日表示，「軟對抗」的惡毒之處，是透過遊戲帶出港獨、台獨的信息，荼毒年輕人思想，他形容這種做法非常惡毒。

據中通社報導，鄧炳強14日在電台節目表示，港府有責任提醒市民，講清楚讓市民知道，一些遊戲本身可能已觸犯煽動顛覆國家政權罪，亦有機會違反《維護國家安全條例》下的煽動意圖罪行，所以香港市民不要再下載。

鄧炳強說，自香港國安法實施至今，總共拘捕326名相關人士，檢控188人，有165人被定罪。但目前的地緣政治環境下，仍有不少國安風險，包括外部勢力不斷透過抹黑制裁和其他間諜行為，危害國家安全，還有一些本地代理人用「軟對抗」的方式，包括假新聞、假消息，煽動市民對政府的不信任，所以必須居安思危，防範不同事情發生。

報導稱，香港警方指出，「逆統戰：烽火」以遊戲作為包裝推出，其目的為宣揚台獨、港獨等分裂國家的主張，鼓吹武裝革命。

香港警方提醒，下載該應用程式的人，可能被視為管有具煽動意圖的刊物。任何人向該應用程式開發商提供金錢或者其他財物，包括透過應用程式支付金錢，意圖資助該開發商實施分裂國家或顛覆國家政權的行為，亦屬犯罪。

BBC中文報導，目前香港地區已無法在蘋果App Store或Googe Play平台搜尋或下載「逆統戰：烽火」，但網上不乏聲音聲稱在禁令後得悉該遊戲而下載。有玩家表示，「等於你玩三國志（網路遊戲），你不會看到劉備帶著農民起義，之後就會煽動人一齊搞革命。」