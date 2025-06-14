馬英九抵廈門 陸國台辦副主任潘賢掌陪同入住洲際酒店

前總統馬英九一行，於14日下午抵達廈門，從高崎機場前往洲際酒店下榻，今日沒有公開此訪行程，預計將於15日出席海峽論壇。

馬英九一行搭乘廈航MF-888前往廈門，目擊者表示，他下機後入住了當地知名的洲際酒店，陪同人員有大陸國台辦副主任潘賢掌等官員。目擊者表示，馬英九一行於13點28分抵達酒店。

大陸官方今天沒有安排隨團媒體採訪馬英九的相關行程。

馬英九預計15日出席海峽論壇大會，按過往海峽論壇慣例，15日一早，作為台灣嘉賓的馬英九將與中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧會見。

據悉，馬英九在福建省行程結束後，將轉往甘肅省，前往天水、敦煌等地參訪，行程將延續到6月27日。

這是馬英九第四度訪問大陸，他曾於2023年3月、2024年4月、2024年12月三度到訪。