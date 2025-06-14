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中印副外長對話！印方提稀土管制問題 知情人士：雙方同意保持對話

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部副部長孫衛東12日同印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印副外長/外秘級對話，並會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。圖／取自大陸外交部
大陸外交部副部長孫衛東12日同印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印副外長/外秘級對話，並會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。圖／取自大陸外交部

中國大陸和印度近期舉行新一輪中印副外長/外秘級對話，印方據報在會面時提出大陸對稀土出口實施管制的問題，雙方同意未來就此保持對話。外媒指出，大陸對稀土磁體實施出口限制，已導致運往印度的汽車零部件出現延誤，引發印度車企對生產受阻的憂慮。

大陸外交部消息，大陸外交部副部長孫衛東12日同印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印副外長/外秘級對話，並會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。

孫衛東表示，在中印雙方共同努力下，當前中印關係保持來之不易的改善發展勢頭。雙方要堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，持續增進政治互信，努力推進各領域交流合作，妥善處理矛盾分歧，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展，共同為維護國際和地區和平穩定和發展繁榮發揮建設性作用。

印方表示，雙方一致同意共同為適時舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤作好準備。雙方將繼續致力於落實好2025年中印建交75周年紀念活動，推進早日恢復直航、互派記者，便利人文交流，穩步恢復雙邊機制性對話。

另據彭博引述知情人士透露，唐勇勝12日在會面時還有提出大陸對稀土出口實施管制的問題。雙方同意未來繼續就關鍵礦產供應及更廣泛的經貿議題保持對話。

印度時報 （The Times of India）引述印度外交部發言人，鑒於大陸對稀土相關項目加強出口管制，印度方面正與中方保持聯繫，「我們正在與中國方面保持聯繫，無論是在德里還是北京，以確保供應鏈的可預測性，符合國際慣例。」

彭博指出，大陸對稀土磁體實施出口限制，已導致運往印度的汽車零部件出現延誤，引發印度車企對生產受阻的憂慮。相較其他國家，印度汽車製造商面臨的供應困難更為嚴峻，部分出口申請已遭大陸駁回。

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