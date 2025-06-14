兩岸融合發展新措施 福建官員預告：聚焦「這些層面」

海峽論壇即將於15日舉辦大會，而在14日大陸福建省官員預告下一步福建省兩岸融合發展示範區相關新政策，會聚焦在「優化涉台營商環境、深化重點領域產業合作、拓展台胞社會參與管道、提升基本公共服務水平」等關鍵環節。

中共中央2023年發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」，截至目前大陸福建省已累計發布四批共62項舉措，大陸中央層面，今年以來共有11家中央和國家部委訂定有關政策文件。

大陸福建省台辦副主任陳志勇在14日上午的記者會上表示，下一步在政策出台（訂定）方面主要有以下考慮和安排，一是加大「向上爭取力度」，爭取更多大陸中央和國家有關部委訂定政策文件。當地將密切對接中央和國家有關部委，多彙報建設兩岸融合發展示範區的實踐成效和發展需求，多爭取國家相關部委加大授權賦能，推出更多體現示範區定位和具有首創性、突破性、含金量高的政策措施，同時推動省級層面出台新一批政策舉措。福建將積極出台新的政策舉措，打造融合發展樣板。

他透露，新政策將聚焦優化涉台營商環境、深化重點領域產業合作、拓展台胞社會參與管道、提升基本公共服務水平等關鍵環節，精準破解難點堵點，釋放省級政策「組合拳」最大效能，努力打造台胞台企共同生活的「優質圈」。此外，他強調「台胞關心什麼問題，我們就重點解決什麼問題」，比如給台胞同等待遇，官方會動態更新、不斷擴充內容，持續優化台胞購房、養老、就醫方面的政策，惠及更多有需求的台胞。

廈門市副市長莊榮良則表示針對推動廈金同城生活圈建設，廈門訂定了「推進廈金兩地基本公共服務均等化普惠化便捷化實施方案」及實施細則，在廈金門同胞在教育、就業、社會保障、醫療健康、文化體育和住房保障等6個方面已經可以享受本地居民同等待遇。2025年3月，廈門發行「廈金同城卡」，在旅遊、購物、交通等方面為金門同胞提供更多便利。

他也指出，廈金基礎設施加速聯通，廈金通電項目的變電站投入運營，廈金通氣項目的氣源站具備投產條件。廈金大橋廈門段已步入大規模裝配化施工階段。推動廈金「小三通」客運航線常態化運營，航班恢復增至每日24班。截至今年5月底，累計運送旅客達2,240多萬人次。

同時廈門方面在廈台廈金往來貿易持續拓展，積極打造通過「廈門—金門—台北、高雄、台中」的「南向通道」，開通廈門港首條「大三通」海空聯運跨境電商快線，實現「大小三通」航線齊頭並進，加快打造對台跨境電商臨港集散中心。2024年，廈門對台海運快件同比增長76%，大嶝市場經營台灣商品範圍從33種擴大至50種。