海峽論壇登場 福建：無論局勢如何變幻 持續推民間交流

第十七屆海峽論壇將於15日舉行大會，大陸福建省官方在14日上午的記者會中宣布論壇相關情況，官方強調「無論台海局勢如何變幻，我們依然初心不改，持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展」。

此次記者會在廈門國際會議中心舉行，由福建省台辦副主委陳志勇、福建省新聞辦副主任柯宜達、廈門市副市長莊榮良出席。

陳志勇說，海峽論壇歷經風雨十七載，「無論台海局勢如何變幻，我們依然初心不改，持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展」。他表示，本屆論壇延續往屆「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊56項活動。其中基層交流板塊有15場活動，青年交流有13場活動，文化交流則為15場活動，經濟交流為13場活動。論壇大會將於15日上午10點在廈門會議中心舉行。

陳志勇說，本屆論壇特點包含持續厚植民間交流特性、持續展示融合發展成效、持續拓展青年交流交往、持續保持台胞參與熱度。

他並指，2023年中共中央「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」發布以來，截至目前，福建省已累計發布四批共62項舉措，大陸中央層面，今年以來共有11家中央和國家部委訂定有關政策文件。「在中央和國家部委的大力支持下，兩岸融合發展示範區建設已形成一批先行先試經驗，取得一批首創性對台融合發展成果，福建正日益成為台胞台企登陸的『第一家園』」。

莊榮良則介紹廈門市相關安全保障配套措施，廈門市成立了由市政府主要領導任組長的第十七屆海峽論壇市級保障協調領導小組，下設總辦公室、安全保衛組、大會活動組和12個綜合保障組。各保障牽頭單位按照職責分工，制定嘉賓接待、安全保衛、醫療衛生等12項保障方案。