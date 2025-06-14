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日富士火力演習展示高超音速飛彈 陸時評人：傳遞對中國的威懾訊號

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
「富士綜合火力演習2025」演習畫面。 截自日本防衛省網站
「富士綜合火力演習2025」演習畫面。 截自日本防衛省網站

俄羅斯衛星通訊社報導，6月8日，日本陸上自衛隊啟動全國規模最大的實彈射擊演習「富士綜合火力演習2025」。有分析指出，他們試圖提高先發制人打擊的能力。演習不僅再次演練所謂「奪島」課目，也展示多種先進的遠程飛彈。大陸時政部落客野馬共和接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示， 日本國防工業一直在升級推進中，專注於進攻性武器研發，日本透過此次演習有意傳遞一種對中國的威懾訊號。

根據日本媒體通報，本次演習自衛隊出動45輛戰車和裝甲車、64門火砲和多型飛彈發射車以及3,000名官兵，同時也派出多種武裝直升機、MV-22「魚鷹」傾轉旋翼機和無人機參演。這次演習包括白天和夜晚兩部分，自衛隊消耗的彈藥多達76.6噸。

野馬共和表示，這次日本陸自年度最大規模演習，依舊在一步步強化自己的軍事姿態，從積極防禦轉向更為激進的遠程化先發制人。除了使用一批先進的遠程飛彈，演習中還演練了非常不必要的奪島科目，其用意不言而喻。

本次演習首次展出「改良型12式反艦飛彈」和高超音速飛彈等先進遠程飛彈。共同社稱，改良型12式反艦飛彈發射車所攜帶的飛彈發射箱尺寸明顯偏大，改用4聯裝發射模式。根據日本防衛省公佈的計劃，未來改進型12式反艦飛彈將優先部署在九州地區，該地區鄰近東海，扼守中國海軍進出太平洋的重要通道——大隅海峽。

「改良型12式反艦飛彈射程可以達到1000公里，是對陸自現役型號的顛覆式改進，這這種已經超出了日本本身有限國土的防衛需求，足以應對東海以及台海方向發生的任何衝突。」野馬共和指出，而另一款所謂的「高速滑翔彈」，更是一個披著島嶼防禦外衣的高超音速導彈，這種「高射砲打蚊子」式的遠程打擊能力，同樣超出了其自身的防衛需求，將直接威脅中國的國土縱深。

時評人指出，奪島科目，更像是基於釣魚島方向的爭端回應。今年以來，日方多次在釣魚島海域掀起摩擦，除此之外也積極籌備武裝力量強化在相關海域的存在，像此前就投入使用了最大號的巡邏艦。疊加這次演習的奪島科目，日本有意傳遞對中國的嚇阻訊號。

野馬共和提醒說，「在此背後，我們也可以更加深入的看到，日本的國防工業一直都在有條不紊的升級推進中，專注於進攻性武器的研發，在追求軍事大國夢的路上，所謂和平憲法成了一紙漂亮的空文。」他表示，「對於日方的野心，我們應保持高度警惕。」

報導稱，中國外交部發言人先前表示，近年來日方反覆炒作「中國威脅」，不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衛」承諾，發展進攻性武器，謀求獲得對敵打擊能力，在軍事擴張的道路上越走越遠。這向本地區國家乃至世界傳遞出一個危險訊號，即日本企圖顛覆戰後國際秩序。國際社會應對此保持高度警覺。

飛彈 演習 日本

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