日控共機接近巡邏機 陸反控日機干擾訓練

共軍航艦遼寧號、山東號近日被發現雙雙突出第二島鏈，遠至日本領土最東端的南鳥島附近，日方指控中共艦載機接近日本海上自衛隊巡邏機，並向大陸駐日大使表示嚴重關切後，大陸駐日使館則強調，係日方「嚴重干擾」共軍「正常訓練活動」。

據共同社，日本防衛省十一日發布消息稱，從在太平洋開展活動之山東艦起飛的殲—15戰機接近了日本海上自衛隊P—3C巡邏機。日方稱，雙方飛機最近時距離約為四十五公尺。日本官房長官林芳正十二日在記者會上表示，日方外務事務次官已向大陸駐日大使表示嚴重關切，嚴正提出防止再次發生。

日本防衛省統合幕僚長吉田圭秀昨日則在記者會上表示，「有可能引發偶發性衝突」、「將實施更加嚴格的警戒監視」。他認為接近「是故意的」，並強調「將堅持威懾的意識和能力」。

大陸駐日使館十二日深夜表示，共軍航艦編隊赴西太平洋海域訓練，不針對特定國家和目標。「日方自衛隊飛機闖入中方艦隊訓練區域，嚴重干擾中方正常訓練活動，中方依法依規進行了專業、規範的現場處置」。

該使館強調日本艦機對中共正常軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源，同時要求日方停止干擾中共訓練活動的危險行動，避免引發「不測事態」。