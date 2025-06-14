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台北夏季旅展 傳陸300人遭拒入境

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳政錄／廈門—台北連線報導
今年海峽兩岸夏季旅展，大陸方面人員300多位全被否決。圖為2024年陸方官員來台參加海峽兩岸台北夏季旅展開幕式剪綵。圖／聯合報系資料照片
今年海峽兩岸夏季旅展，大陸方面人員300多位全被否決。圖為2024年陸方官員來台參加海峽兩岸台北夏季旅展開幕式剪綵。圖／聯合報系資料照片

預計七月十八日登場的「二○二五台北夏季旅展」，傳出三百多名大陸人士遭我方拒絕入境，今年旅展恐將無大陸展區，這也是台北旅展二○一八年設立大陸展區以來，大陸展區首度受非疫情因素影響而中斷。對此，知情的旅遊業界人士直言，連旅遊業者都卡，現在兩岸局勢「很糟糕」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮十三日下午以答記者問方式，回應「觀光署拒絕大陸方面人員入島舉辦二○二五海峽兩岸台北夏季旅展申請」的提問。她指控，民進黨政府「不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又對旅展這類旅遊業界交流合作事項橫加干涉，再次暴露了其企圖阻斷兩岸交流往來的險惡用心和無視業者困境、不管民眾死活的醜惡嘴臉」。

對此，陸委會昨晚回應稱，台灣旅遊交流協會專案申請中國大陸人士來台參加「二○二五台北夏季旅展」是為招攬國人赴陸旅遊，惟自去年六月陸方公布「懲獨廿二條」後，陸續擴大適用對象，並公開歡迎各界舉報，國人赴陸旅遊風險日高，不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關不予同意。

該知情人士對本報透露，大陸原本申請來台參加台北旅展大概有三百多個人，「現在都來不了」。今年旅展本身應會是繼續辦理，但以往的大陸展區應該就沒有了。據透露，原定今年是江蘇是主賓省。

這名旅遊業界知情人士說，這是對兩岸旅遊交流的沉重打擊，兩岸旅遊交流未來要怎麼走下去？從兩岸關係來看，現在連旅遊交流都有那麼大的困難，兩岸的局勢就可想而知了。

公開資料顯示，海峽兩岸台北夏季旅展（即台北夏季旅展大陸展區）由海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處與台灣旅遊交流協會合作主辦，首屆於二○一八年舉行。

去年海峽兩岸台北夏季旅展於七月十二日開幕，當時大陸方面來台參展團隊由安徽省文旅廳副廳長王靖領銜，為新冠疫情後最大規模的大陸來台旅遊交流活動，當時大陸官員來台參展有廿九位，加上其餘陸方參展人員，共計一百五十五人，涵蓋十二個省區。

當時海基會副董事長羅文嘉曾說，希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流第一塊磚，這一次陸委會開放這麼多的大陸相關官員來到台灣參加旅展，「我們熱烈地歡迎他們」，也希望為日後雙向正常的交流奠下一個良好基礎。

對於如何恢復兩岸旅遊，陸委會稱，我方台旅會已於今年二月聯繫陸方海旅會正式表達兩岸觀光「小兩會」溝通的意願和項目，惟陸方迄未回覆，為符合兩岸旅遊「雙邊對等」、健康有序，並確保旅遊安全，再次呼籲陸方盡速回應。

旅展

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