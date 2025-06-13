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拒陸籍人士參加旅展 觀光署：不符合對等立場

中央社／ 台北13日電

中國大陸國台辦今天聲稱，台灣拒絕大陸人員赴台參加2025海峽兩岸台北夏季旅展的申請，干涉旅遊業界交流。觀光署晚間指出，台灣旅客赴陸旅遊風險日高，不符合必要性條件及雙邊對等立場。

國台辦今天以發言人朱鳳蓮答記者問的方式聲稱，台灣觀光署拒絕大陸人員入台舉辦2025海峽兩岸台北夏季旅展申請，是干涉旅展類的旅遊業界交流。

交通部觀光署晚間表示，台灣旅遊交流協會專案申請中國大陸人士來台參加2025台北夏季旅展是為招攬台灣旅客赴陸旅遊，但自去年6月陸方公布「懲獨22條」後，陸續擴大適用對象，並公開歡迎各界舉報，國人赴陸旅遊風險日高，因此不建議陸方來台推廣赴陸旅遊，考量不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關未予同意。

有關恢復兩岸旅遊，觀光署指出，台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會正式表達兩岸觀光「小兩會」溝通的意願和項目，但陸方迄未回復，為符合兩岸旅遊「雙邊對等」、健康有序，並確保旅遊安全，再次呼籲陸方儘速回應。

不願具名的旅遊業者表示，這次申請來台參加旅展共300名官員及業者，最高層級達到縣市文旅聽的副廳長等級，這次人數不少反映出兩岸旅遊業的交流需求，但被拒絕顯示情況很糟，因為連這麼軟性的交流也會被擋下來。

台灣旅遊交流協會主委賴瑟珍說，2018年舉辦海峽兩岸台北夏季旅展以來，每年都遭遇不同問題，但都在相關機關的諒解和支持下辦理，且今年大陸反應熱烈，本來期待民間可以有進一步交流，對於無法舉辦感到遺憾跟挫折。

觀光署 旅展

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