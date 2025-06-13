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台海防衛兵推將引火自焚！陸國防部批「慫恿分裂」：破壞和平

聯合報／ 特派記者廖士鋒／廈門即時報導
中共國防部新聞局副局長、發言人蔣斌13日回應台海防衛兵推與台美國防產業論壇，警告「慫恿支持台獨搞分裂必將引火焚身」。（圖／取自中共國防部微信公眾號）
中共國防部新聞局副局長、發言人蔣斌13日回應台海防衛兵推與台美國防產業論壇，警告「慫恿支持台獨搞分裂必將引火焚身」。（圖／取自中共國防部微信公眾號）

日前「台海防衛兵推」在台北登場，由國軍、美軍、自衛隊「總長級」退將參加，且還舉辦「台美國防產業論壇」，對此中共國防部13日警告，「任何慫恿支持台獨份子搞分裂的行徑，都只會破壞台海和地區和平穩定，也必將引火焚身、自食苦果」。

中共國防部13日晚間釋出發言人蔣斌下午的談話，他針對台海防衛兵推、國防產業論壇表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何慫恿支持台獨份子搞分裂的行徑，都只會破壞台海和地區和平穩定，也必將引火焚身、自食苦果。

蔣斌指出，敦促有關國家「切實恪守一個中國原則，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。他最後說，「在祖國終將統一、必將統一的歷史大勢面前，任何『倚外謀獨』、『以台制華』的圖謀都註定失敗」。

此外，針對中共領導人習近平與美國總統川普日前通話中，習近平指出雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流。蔣斌對此表示，「中方始終堅持『相互尊重、和平共處、合作共贏』原則，致力於推動中美兩軍關係穩定、健康、可持續發展」。

他指出，希望美方停止渲染炒作所謂「中國威脅」，「切實尊重中方核心利益和重大關切，與中方相向而行，加強溝通對話、妥善管控分歧、增進理解互信，共同改善和發展兩軍關係」。

習近平 美國 國防部 台獨 台海 兵推 中共

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