來台參加旅展遭禁 陸委會回應「政策立場」：不符必要性

據大陸國台辦稍早披露，我方觀光署拒絕大陸方面人員赴台灣舉辦海峽兩岸台北夏季旅展。陸委會晚間對此解釋稱，自去年6月陸方公布「懲獨22條」後，國人赴陸旅遊風險日高，不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關不予同意。

陸委會表示，台灣旅遊交流協會專案申請中國大陸人士來台參加「2025台北夏季旅展」是為招攬國人赴陸旅遊，惟自去年6月陸方公布「懲獨22條」後，陸續擴大適用對象，並公開歡迎各界舉報，國人赴陸旅遊風險日高，不符合專案申請「必要性」條件及兩岸觀光旅遊「雙邊對等」政策立場，因此主管機關不予同意。

對於恢復兩岸旅遊，陸委會還說，依本會民調，有70%以上的民眾支持政府透過觀光小兩會進行溝通。

陸委會稱，我方台旅會已於今年2月聯繫陸方海旅會正式表達兩岸觀光「小兩會」溝通的意願和項目，惟陸方迄未回復，為符合兩岸旅遊「雙邊對等」、健康有序，並確保旅遊安全，再次呼籲陸方儘速回應。

本日下午，大陸國台辦發言人朱鳳蓮以答記者問方式，回應「觀光署拒絕大陸方面人員入島舉辦2025海峽兩岸台北夏季旅展申請」的提問。

朱鳳蓮指控，民進黨政府「不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又對旅展這類旅遊業界交流合作事項橫加干涉，再次暴露了其企圖阻斷兩岸交流往來的險惡用心和無視業者困境、不管民眾死活的醜惡嘴臉」。

據本報早前報導，有知情人士證實確有此事，更透露目前的情況是零，大陸就都來不了，「申請大概300多個人，現在都來不了」。不過該人士稱，今年旅展本身應會是繼續辦理，不過以往的大陸展區應該就沒有了。

海峽兩岸台北夏季旅展由海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處與台灣旅遊交流協會合作主辦，首屆於2018年舉行。去年7月，2024年海峽兩岸台北夏季旅展的陸方來台參展團隊，由安徽省文旅廳副廳長王靖領銜，也是疫後最大規模的大陸來台旅遊交流活動，當時大陸官員來台參展有29位，加上其餘陸方參展人員，共有155位，涵蓋12個省區。