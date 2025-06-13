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陸籍船長毀纜遭判刑 國台辦狠批民進黨：煽動兩岸對立
多哥籍「宏泰58」貨船2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，台南地院日前判處大陸籍的王姓船長3年徒刑，大陸國台辦13日晚間表示，民進黨政府對此炒作目的是煽動兩岸對立對抗，對民進黨當局操弄司法打壓大陸籍船長表示堅決反對，要求民進黨當局保障當事人各項合法權益。
對於王姓船長被控犯「電信管理法」第72條第1項毀壞纜線罪，處有期徒刑3年，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日晚間指出，海纜損壞是常見的海上事故。民進黨當局刻意對此進行炒作，早有政治圖謀，目的是攻擊抹黑大陸，煽動兩岸對立對抗。
朱鳳蓮強調，「我們對民進黨當局操弄司法打壓大陸籍船長表示堅決反對，要求民進黨當局停止藉意外事故進行政治操弄，保障當事人各項合法權益」。
對於此案，稍早朱鳳蓮曾在4月中的記者會上提到，據台灣媒體報導，今年曾發生1次由台灣漁船造成的海纜斷裂事故，還有3次非人為因素的自然斷裂。民進黨當局針對「宏泰」貨輪不斷進行炒作，未經調查就指責該船隻割斷海纜，完全是「先定罪、後調查」。她指控台灣司法部門「已淪為民進黨當局『抗中』的政治工具，毫無信譽可言」。
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