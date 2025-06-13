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紐西蘭總理將到訪 陸外交部：構建全新戰略夥伴關係

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於下週二訪問大陸，期間預計與大陸國家主席習近平見面。（路透）
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）將於下週二訪問大陸，期間預計與大陸國家主席習近平見面。（路透）

大陸外交部稍早宣布，應國務院總理李強邀請，紐西蘭總理盧克森將於6月17日至20日對大陸進行正式訪問。大陸外交部發言人林劍說，中方願和紐方一道，推動構建相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中紐全面戰略夥伴關係

林劍下午主持大陸外交部例行記者會，他表示，此訪是盧克森就職以來首次訪華，正值中紐全面戰略夥伴關係開啟第二個10年。訪問期間，中國領導人將和盧克森分別舉行會見、會談，就中紐關係和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

林劍說，去年11月，大陸國家主席習近平在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見盧克森。李強成功訪問紐西蘭。兩國領導人一致同意加強對話合作，推動雙邊關係持續深入發展。

他表示，面對當前複雜多變的國際形勢，中方願和紐方一道，加強戰略溝通，增進政治互信，深化務實合作，鞏固傳統友誼，共同應對挑戰，推動構建相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展的中紐全面戰略夥伴關係，更好造福兩國人民。

據路透報導，紐西蘭政府聲明表示，盧克森在訪陸期間將與國家主席習近平、國務院總理李強以及歐盟領導人會晤。

不過，大陸外交部早前也宣布，習近平將於16至18日，赴哈薩克出席第二屆中國—中亞峰會，這使得盧克森須等習近平回到大陸後，兩人才能見面。

關係 習近平 總理 紐西蘭 李強 外交部 國務院

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