拒陸方來台參加旅展？知情人士曝「局勢糟糕」：拒絕逾300人

大陸國台辦13日下午發布消息，披露我方觀光署拒絕大陸方面人員赴台灣舉辦海峽兩岸台北夏季旅展，對此，知情人士向本報證實，旅展確實有300多人被台灣的政府拒絕入境，這也是旅展首度受非疫情因素影響而中斷，直言連旅遊業者都卡，現在兩岸局勢「很糟糕」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日下午以答記者問方式，回應「觀光署拒絕大陸方面人員入島舉辦2025海峽兩岸台北夏季旅展申請」的提問。她指控，民進黨政府「不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又對旅展這類旅遊業界交流合作事項橫加干涉，再次暴露了其企圖阻斷兩岸交流往來的險惡用心和無視業者困境、不管民眾死活的醜惡嘴臉」。

此事先前沒有媒體披露，而是直到國台辦發布外界才得知。

就此，知情人士向本報證實確有其事，「消息是正確的」，知情人士更透露，目前的情況是零，大陸就都來不了，「申請大概300多個人，現在都來不了」，今年旅展本身應會是繼續辦理，不過以往的大陸展區應該就沒有了。她透露，原定今年是江蘇市是主辦省。

據指出，海峽兩岸台北夏季旅展存在多年，除了疫情之外，基本上都辦成了，但是今年看來就是「非疫情因素」的首次辦不了。她表示現在的情況非常的糟糕，對旅遊業來說，這是一個兩岸旅遊交流沉重的打擊。放到兩岸關係，從小的部分來看，兩岸的旅遊交流怎麼走下去？連旅遊交流都有那麼大的困難，兩岸的局勢可想可想而知。

公開資料顯示，海峽兩岸台北夏季旅展由海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處與台灣旅遊交流協會合作主辦，首屆於2018年舉行。

去年海峽兩岸台北夏季旅展於7月12日開幕，當時大陸方面來台參展團隊，由安徽省文旅廳副廳長王靖領銜，當時也是疫後最大規模的大陸來台旅遊交流活動，當時大陸官員來台參展有29位，加上其餘陸方參展人員，共有155位，涵蓋12個省區。

當時海基會副董事長羅文嘉強調，希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚，這一次陸委會開放這麼多的大陸相關官員來到台灣參加旅展，「我們熱烈地歡迎他們」，也希望為日後雙向正常的交流奠下一個良好基礎。陸委會發言人梁文傑也表示，對於這類參展、商務交流活動，基本上都是抱持歡迎的態度。

我方政府何以政策大轉彎，目前不得而知。