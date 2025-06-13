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傳觀光署拒陸來參加旅展 國台辦批：不管民眾死活

聯合報／ 特派記者廖士鋒／廈門即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日披露陸方人員參加海峽兩岸台北夏季旅展受阻，圖為朱鳳蓮11日主持例行記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日披露陸方人員參加海峽兩岸台北夏季旅展受阻，圖為朱鳳蓮11日主持例行記者會。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦13日發布消息，披露我方觀光署拒絕大陸方面人員赴台灣舉辦海峽兩岸台北夏季旅展，國台辦批評民進黨政府對旅展橫加干涉，「再次暴露了其企圖阻斷兩岸交流往來的險惡用心和無視業者困境、不管民眾死活的醜惡嘴臉」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日下午以答記者問方式，回應「觀光署拒絕大陸方面人員入島舉辦 2025 海峽兩岸台北夏季旅展申請」的提問。

朱鳳蓮表示，大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，積極支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應兩岸同胞希望加強交流往來的熱切期盼，在兩岸旅遊問題上採取切實舉措，為兩岸同胞謀利造福。

她指控，反觀民進黨當局，為了謀獨政治私利，「不斷拖延、阻撓恢復兩岸旅遊，現在又對旅展這類旅遊業界交流合作事項橫加干涉，再次暴露了其企圖阻斷兩岸交流往來的險惡用心和無視業者困境、不管民眾死活的醜惡嘴臉」。

朱鳳連最後說，島內（指台灣）要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意誰都忽視不了，「兩岸同胞走近走親的願望誰都壓制不住」。批評民進黨當局逆民心而為、逆潮流而動的種種倒行逆施，必將遭到民意反噬。

觀光署 民進黨 旅展 國台辦

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