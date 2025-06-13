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習近平下周訪問哈薩克 出席中國中亞峰會
大陸國家主席習近平將於16至18日，赴哈薩克出席第二屆中國—中亞峰會。大陸外交部發言人林劍說，習近平將出席峰會並發表主旨講話，和與會中亞國家領導人圍繞中國—中亞機制發展成就、框架內互利合作以及國際和地區熱點問題等交換意見，相信中國和中亞五國將進一步夯實互信基礎，凝聚合作共識，深化戰略對接，推動各領域合作提質升級。
據大陸外交部稍早宣布，應哈薩克總統托卡耶夫邀請，習近平將於6月16日至18日赴哈薩克斯坦阿斯塔納出席第二屆中國—中亞峰會。
林劍在主持大陸外交部例行記者會時表示，2023年5月，習近平在西安成功主持召開首屆中國—中亞峰會，中國和中亞國家關係邁入了新時代。
林劍表示，此次，中國—中亞峰會將首次在中亞國家舉辦。習近平將出席峰會並發表主旨講話，和與會中亞國家領導人圍繞中國—中亞機制發展成就、框架內互利合作以及國際和地區熱點問題等交換意見，並共同出席相關活動。
他說，峰會期間，習近平還將分別和中亞國家領導人舉行會晤，對中國和中亞五國關係發展做出頂層設計。
林劍表示，相信通過本次峰會，中國和中亞五國將進一步夯實互信基礎，凝聚合作共識，深化戰略對接，推動各領域合作提質升級，為構建更加緊密的中國—中亞命運共同體注入更多正能量。
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