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印度航空重大空難 習近平向莫迪致慰問電

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
就印度重大空難，大陸國家主席習近平13日向分別向印度總統穆爾穆、總理莫迪致慰問電，對遇難者表示深切哀悼。 （路透）
就印度重大空難，大陸國家主席習近平13日向分別向印度總統穆爾穆、總理莫迪致慰問電，對遇難者表示深切哀悼。 （路透）

印度航空（Air India）一架飛往倫敦的客機，在起飛後30秒墜毀，造成241人死亡，僅1人奇蹟生還的重大空難。對此，大陸國家主席習近平13日向分別向印度總統穆爾穆、總理莫迪致慰問電，對遇難者表示深切哀悼。

據央視新聞，12日，習近平就印度航空公司客機失事造成重大人員傷亡分別向印度總統穆爾穆、總理莫迪致慰問電。

習近平表示，驚悉印度航空公司一架客機失事，造成重大人員傷亡。我謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬和受傷人員致以誠摯慰問，祝願傷者早日康復。

同時，因該班機原定從印度飛往英國，機上還有53名英國人和一名加拿大人，習近平今天也向英國國王查爾斯三世致慰問電。

習近平對英國國王查爾斯三世表示，驚悉印度航空公司一架客機失事，造成貴國重大人員傷亡。我謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬和受傷人員致以誠摯慰問，祝願傷者早日康復。

據央視新聞，大陸國務院總理李強同日也向莫迪，和英國首相斯塔默致慰問電。

英國國王 習近平 印度

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