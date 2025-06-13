登632M上海中心 館長讚「燈光秀震撼」籲觀眾親自來

網紅「館長」陳之漢近日赴上海，在上午參觀四行倉庫後，中午品嘗蟹黃麵，下午前往632公尺高的大陸最高樓上海中心，到126層的「巔峰632」音樂空間看大樓穩定阻尼器和「上海之眼」藝術品，欣賞燈光秀等，結束後館長大讚相當震撼，「我本來覺得很多很屌，現在覺得這個第一名」，呼籲觀眾要親自前來參觀。他也透露，自己暫無在大陸做電商的打算。

大陸第一高樓—上海中心於2016年建成，共632公尺高，位於上海浦東新區的陸家嘴金融貿易區，館長於中午在附近商場美食街品嘗蟹黃面等美食後，前往參觀上海中心的上海之巔觀景廳、「巔峰632」音樂空間，預計晚上體驗沉浸式宮廷晚宴。

值得注意的是，參觀一開始，陸方導覽員因外觀高顏值，吸引直播六萬多名觀眾討論，且在介紹各國摩天大樓時，稱台北101大廈曾是「我國第一棟，世界第一高的建築」中的「我國」兩字也受到討論。

在觀賞頂樓阻尼器燈光秀和音樂演出時，館長不斷感嘆，直播畫面看不出來有多大，燈光秀有多震撼，建議觀眾可以親自來。他結束接受媒體訪問時稱，全世界沒有第二個這樣的地方，覺得在建設大樓時就深謀遠慮，眼光超前，包括綠建築、集水等設計。

館長直呼，「我本來覺得很多很屌，現在覺得這個第一名」，門票不貴，希望觀眾可以親自來感受。

後對外界關注，是否有意在大陸做電商、開健身房，館長回應說，現在不用去想，先做好現在的事情，包括「回去面對圍剿」等。

他說，做電商開店賺錢要花一段時間，要找東西、做生意考量很多，自己不是「割韭菜」的，必須好好研究，不能亂賣東西，因為電商不容易，一個被說不好可能就沒了。至於健身房，現在台灣和大陸市場都過於飽和，目前店數已經足夠，應該不會再開了，「我現在比較想發展電商，可以賣到到全世界」。