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受李強邀請...紐西蘭總理下周訪陸 盧克森曝「必要接觸」
據大陸外交部網站，大陸外交部發言人下午宣布，應國務院總理李強邀請，紐西蘭總理盧克森將於6月17日至20日對大陸進行正式訪問。
而路透社一早就已報導，紐西蘭政府今在一份聲明中表示，紐西蘭總理克里斯托弗．盧克森將於下週訪問大陸和歐洲，在訪陸期間將與國家主席習近平、國務院總理李強以及歐盟領導人會晤。
盧克森說，「大陸是紐西蘭最大的貿易夥伴，也是我們經濟的重要組成部分」，「在充滿挑戰的全球形勢下，我們有必要就紐西蘭關心的問題與大陸分享觀點並進行接觸。」
這是盧克森自2023年底就任總理以來首次訪華。他的前總理克里斯．希金斯曾於2023年6月訪華。紐西蘭政府表示，此次盧克森訪華將聚焦兩國貿易成長，去年兩國貿易額超過 380 億紐西蘭元（230 億美元），同時也將加強教育和旅遊聯繫，最大限度地為紐西蘭企業創造機會。
聲明稱，盧克森隨後將前往歐洲，對布魯塞爾和海牙進行雙邊訪問，並與包括歐盟領導人在內的領導人會面，討論貿易、安全和不斷變化的地緣政治格局。
去年6月13到15日，大陸國務院總理李強曾赴紐西蘭訪問，並與盧克森在紐西蘭首府惠靈頓舉行會談。那次訪問是大陸總理時隔七年再次訪問紐西蘭。會談後，雙方就貿易、營商環境、專利審查等領域簽署雙邊協議。李強當時並宣布大陸將單方面對紐西蘭實施免簽。
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