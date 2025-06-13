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【重磅快評】透過「沈伯洋破口」觀館長遊上海

聯合報／ 主筆室
館長陳之漢利用直播上海遊，宣稱效法沈爸。圖為他到熱門網紅打卡景點武康大樓。圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢利用直播上海遊，宣稱效法沈爸。圖為他到熱門網紅打卡景點武康大樓。圖／聯合報系資料照片

賴政府很忙，大罷免戲台子被沈伯洋捅出破口。紅孩兒唱抗中保台，全台一片噓聲。怎料破洞還沒修好，館長陳之漢利用破口直播上海遊，宣稱效法沈爸，還和賴政府打起真相擂台。大陸沒取締館長鼓勵網民翻牆看直播，陸委會卻已祭出兩岸條例，恐嚇他閉嘴。

陳之漢走進上海機場，立刻見證大陸廁所有門、高鐵座椅有靠背，大陸網紅更有戲，提著榨菜、茶葉蛋來接風。這一串酸味十足的橋段，就是針對綠營名嘴側翼長期醜化大陸貧窮落後。不少大陸人不解這個哏，批評館長歧視、井底之蛙。青鳥崩潰無言之餘，竟唱和大陸網民，嘲諷「陳姥姥遊上海」，奚落他讀書少。

觀看館長直播的數十萬民眾，不少中間選民。他們也許不清楚王義川之流造謠大陸高鐵無靠背，但這些人因政府禁令，無法訪陸旅遊。透過館長看上海，察覺確有許多建設比台灣各大城市進步新穎，秩序井然。很多網民討論的不是賴政府如何醜化大陸，而是「為什麼上海能作到？」

青鳥緊跟館長腳步。阿館讚上海什麼，側翼便逐一抹黑醜化。例如，館長抵達當晚訪附近酒吧，那是展示AI技術的機器人酒吧，由AMD和山西永樂宮合作，展示AI技術修復古蹟。但青鳥們扭曲成上海經濟蕭條夜店沒人。青鳥精神勝利法不斷翻車，卻使追逐館長看上海的人流爆棚，留言區處處可見兩岸網民對話交流。

諷刺的是，陸委會副主委梁文傑為反制館長，竟要他「在那邊久住，多看看多了解」。陸委會將大陸列為橙色旅遊警示(避免非必要旅行)，梁文傑鼓勵館長長住，豈不是承認政策缺失，不利國人正確認知大陸社會嗎？

在館長之前，已有很多台灣網紅介紹大陸，有流量但效應有限。這回，台灣人從「沈伯洋破口」看館長直播，難免浮想聯翩，話題共振不斷。

沈伯洋是「中國台商之子」，卻抹紅台商是中共同路人，而且撒謊掩飾父親「中國台灣商人」身分。賴清德下令全黨援救紅孩兒，等同「領黨證才能合法賺紅錢」，社會嘩然。綠色雙標摧毀抗中保台正當性，例如館長被抹紅受中共招待，他反嗆「向沈爸看齊」。

「沈伯洋破口」有如綠色訊息繭房的一扇破窗，當窗外正好有館長直播上海遊，綠營在繭房裡的謊言及狡辯，都是替館長見聞背書。館長上海所見並非真相的全貌，民眾也不會天真到照單全收。但政府一味抹紅館長，反而使人省思：在「沈伯洋破口」之外，究竟大陸是什麼樣的現實存在，領先台灣多少？為何中共無懼館長直播，上海街頭鮮有大陸民眾挑釁館長，反倒賴政府要躲在八炯沈伯洋之後，人民身邊時有青鳥施暴捉匪諜？

館長 沈伯洋 上海

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