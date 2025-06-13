北京駐港國安公署與香港國安處首次聯合執法

北京中央駐港國安公署與香港國安處昨天首次在港聯合執法，調查一起國安案件，案件涉及6人及一個組織，當局至今沒有公布太多詳情。

警務處昨晚公布，北京中央駐香港特別行政區維護國家安全公署（國安公署）與警務處國家安全處（國安處）是根據香港國安法、維護國家安全條例等，就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的案件採取聯合行動。

據公布，這起案件涉及6人及一個組織，他們涉嫌於2020年11月至2024年6月期間干犯香港國安法第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。

公布表示，經國安公署署長批准，國安公署根據「維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例」，要求國安處協助和配合，包括為國安公署對涉案人士進行約談作出安排。

國安處在這次調查中獲得法庭手令，搜查6名涉案人士的住所，以及涉案組織位於葵涌區的商業大廈辦公室，行動中檢取了包括銀行文件及器材等證物作進一步調查。

此外，國安處對涉案人士進行會面，並按照法庭發出的通知書，要求涉案人士交出所有旅行證件。

公布表示，案件仍在調查當中，國安處會繼續依法為國安公署提供協助和配合。

香港國安法規定，如果案件涉及外國或境外勢力介入的複雜情況，香港管轄有困難，又或者國安面臨重大現實威脅情況等，經港府或國安公署提出並報北京中央批准，公署可對香港國安法規定的危害國家安全犯罪案件行使管轄權。

這也是國安公署首次介入調查在香港發生的國安案件。