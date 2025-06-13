快訊

伊朗反擊了！朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

嘉義台3線豪雨坍方…巨大落石從山坡滾落 全路段封閉中

北京駐港國安公署與香港國安處首次聯合執法

中央社／ 香港13日電

北京中央駐港國安公署與香港國安處昨天首次在港聯合執法，調查一起國安案件，案件涉及6人及一個組織，當局至今沒有公布太多詳情。

警務處昨晚公布，北京中央駐香港特別行政區維護國家安全公署（國安公署）與警務處國家安全處（國安處）是根據香港國安法、維護國家安全條例等，就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪的案件採取聯合行動。

據公布，這起案件涉及6人及一個組織，他們涉嫌於2020年11月至2024年6月期間干犯香港國安法第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。

公布表示，經國安公署署長批准，國安公署根據「維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例」，要求國安處協助和配合，包括為國安公署對涉案人士進行約談作出安排。

國安處在這次調查中獲得法庭手令，搜查6名涉案人士的住所，以及涉案組織位於葵涌區的商業大廈辦公室，行動中檢取了包括銀行文件及器材等證物作進一步調查。

此外，國安處對涉案人士進行會面，並按照法庭發出的通知書，要求涉案人士交出所有旅行證件。

公布表示，案件仍在調查當中，國安處會繼續依法為國安公署提供協助和配合。

香港國安法規定，如果案件涉及外國或境外勢力介入的複雜情況，香港管轄有困難，又或者國安面臨重大現實威脅情況等，經港府或國安公署提出並報北京中央批准，公署可對香港國安法規定的危害國家安全犯罪案件行使管轄權。

這也是國安公署首次介入調查在香港發生的國安案件。

香港 國安法 北京

延伸閱讀

反送中6週年在台港人遊行 呼籲台灣正視中國威脅

總統府邀共商國是 張啓楷：坦率溝通，不應閉門

螞蟻擬在香港及新加坡申請穩定幣牌照

香港國際旅展開鑼 台灣館以「漫旅台灣」精彩亮相

相關新聞

日指控陸航母艦載機抵近日方巡邏機 陸使館：日抵近偵察是風險根源

日本防衛省11日發布消息稱，6月7日、8日，中國航母編隊戰鬥機在太平洋公海上空以危險方式接近和攔截正在執行警戒監視任務的...

館長讚上海「廁所有門」透露歧視 教授勸小心：恐刺中共痛點

美國大學教授翁達瑞(陳時奮)昨(12)日在臉書提醒館長可能在言語間透露了無意識歧視，恐刺到中共政府的痛點，建議他若還想平安返台，在直播的言詞務必小心。

【重磅快評】透過「沈伯洋破口」觀館長遊上海

賴政府很忙，大罷免戲台子被沈伯洋捅出破口。紅孩兒唱抗中保台，全台一片噓聲。怎料破洞還沒修好，館長陳之漢利用破口直播上海遊...

明星也「打鳥」！北京公園現長槍短砲 盤活觀鳥經濟

北京城一向戒備森嚴，然今年來在各大公園內，常可見到一群人扛著「長槍短砲」，對著湖面「火力全開」，進行著一個被戲稱為「打鳥」的活動，成為獨特景觀。這乍聽起來似乎違背善良風俗，但實際上就是以長焦鏡頭，遠距離拍攝鳥類。值得注意的是，這不只成為了北京銀髮族的休閒愛好，甚至當紅藝人都加入過「打鳥大軍」，帶起了觀鳥經濟話題。

福建推惠台新措施

大陸再度宣布惠台新舉措，在金融方面，為了建設福建為兩岸融合發展示範區，中國人民銀行（大陸央行）昨（12）日公布文件，允許...

張立齊控沒給時間處理 陸委會：想回來須證明無雙重身分

在大陸任教的民眾張立齊，因曾領取大陸「定居證」，被陸委會宣告註銷台灣身分，但他質疑自己定居證失效後陸委會才函釋違法要處罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。