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日指控陸航母艦載機抵近日方巡邏機 陸使館：日抵近偵察是風險根源

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日指控大陸航母編隊艦載戰機抵近正在偵察的日本巡邏機，陸使館反擊稱日方抵近偵察才是危險根源。圖為共軍「殲-15」艦載戰鬥機在遼寧艦上進行阻攔著艦和滑躍起飛。 中新社資料照
日指控大陸航母編隊艦載戰機抵近正在偵察的日本巡邏機，陸使館反擊稱日方抵近偵察才是危險根源。圖為共軍「殲-15」艦載戰鬥機在遼寧艦上進行阻攔著艦和滑躍起飛。 中新社資料照

日本防衛省11日發布消息稱，6月7日、8日，中國航母編隊戰鬥機在太平洋公海上空以危險方式接近和攔截正在執行警戒監視任務的日本海上自衛隊巡邏機。日方已向中方提出交涉。大陸駐日本大使館昨12日晚對此由使館發言人以答記者問方式回應稱，日方自衛隊飛機闖入中方艦隊訓練區域，嚴重干擾中方正常訓練活動，中方依法依規進行了專業、規範的現場處置。

發言人並指出，日本艦機對中國正常的軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源。中方要求日方停止干擾中方訓練活動的危險行動，避免引發不測事態。

日本防衛省11日發布消息稱，從在太平洋進行活動的中共海軍航母山東艦起飛的殲-15戰機接近了實施警戒的日本海上自衛隊P-3C巡邏機。最近時的距離約為45公尺，為「異常接近」，可能會引發偶發性衝突。日本防衛省統合幕僚長吉田圭秀12日在記者會上進一步表示：「有可能引發偶發性衝突，表示嚴重關切。將實施更加嚴格的監視。」

日本官房長官林芳正12日在記者會上亦透露，關於大陸戰機接近海上自衛隊巡邏機，日本外務事務次官已向大陸駐日大使表示嚴重關切，嚴正提出了防止再次發生。

陸駐日使館發言人表示，中國海軍航空母艦編隊赴西太平洋海域進行訓練，是根據年度計畫組織的例行性訓練，完全符合國際法和國際慣例，不針對特定國家和目標。

他說，日方自衛隊飛機闖入中方艦隊訓練區域，嚴重干擾中方正常訓練活動，中方依法依規進行了專業、規範的現場處置。

發言人並表示，日本艦機對中國正常的軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源。中方要求日方停止干擾中方訓練活動的危險行動，避免引發不測事態。

航空母艦 自衛隊 日本

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