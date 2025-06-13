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館長讚上海「廁所有門」透露歧視 教授勸小心：恐刺中共痛點

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場後，便開啟馬拉松式直播，吸引不少兩岸民眾觀看。 記者陳宥菘／攝影
網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場後，便開啟馬拉松式直播，吸引不少兩岸民眾觀看。 記者陳宥菘／攝影

館長陳之漢10日前往中國大陸上海市進行6天5夜的行程，其中抵達上海浦東機場時誇讚廁所有門，並對上海市民能觀看YouTube影片大感驚訝。美國大學教授翁達瑞(陳時奮)昨(12)日在臉書提醒館長，他可能在言語間透露了「無意識歧視」，恐刺到中共政府的痛點，建議他若還想平安返台，在直播的言詞務必小心。

翁達瑞在臉書以「館長千萬要保重」為題，評論館長近日在中國的誇獎言語可能透露了他內心隱藏著對中國社會的嚴重歧視。他認為，除了極度落後的國家，否則機場廁所有門是理所當然。但為何館長要特別誇獎？顯然館長的內心深處對中國有嚴重的歧視，認為中國是極度落後的國家，機場廁所不應該有門。因此看到上海機場廁所有門，館長才會大感驚訝。

而館長在知道上海市民能看到YouTube影片時，也特別誇獎一番。翁達瑞認為，除了極度專制的國家，否則網友可看到YouTube的影片是理所當然。為何館長也要大聲誇獎？顯然館長內心深處對中國有嚴重的歧視，認為中國是極度專制的國家，人民沒有觀看YouTube影片的自由。在看到上海人的手機出現YouTube的影片，館長才會驚訝到忍不住誇獎。

翁達瑞指出，館長誇獎中國的言語，反而透露了他對中國社會的「無意識歧視」，館長的內心隱藏許多對中國社會的偏見，但自己並不知道，不小心就透露出來了。

翁達瑞提到自己在北美居住多年，曾是「無意識歧視」的受害者。他舉例，當鄰居誇獎他家廚房沒味道，就是一種「無意識歧視」，因為他們認為亞洲人的廚房都不乾淨。而馬英九曾對台灣原住民說：「我把你們當人看」，表達他對原住民的善意，也透露了馬英九的無意識歧視，認為「原住民不是人」，但他仍願意把他們當人看。

翁達瑞提醒館長接下來的直播言語務必小心，因為他對中國社會的誇獎，反而透露他的無意識歧視，恐刺到中共政府的痛點，遲早會出事。

至於中國的廁所是否都有門，翁達瑞說，曾在北京胡同看過沒門的廁所，在落後的鄉村，廁所沒門更是常態，有些地方甚至連廁所都沒有。而上海路人可以觀看YouTube的影片，但必須翻牆，還可能受到公安的騷擾，甚至還會被起訴判刑，代表中國網友確實沒有觀看YouTube影片的自由。

館長 陳之漢 翁達瑞 上海

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