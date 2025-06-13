大陸再度宣布惠台新舉措，在金融方面，為了建設福建為兩岸融合發展示範區，中國人民銀行（大陸央行）昨（12）日公布文件，允許福建省內銀行為台灣民眾在當地購房辦理「跨境人民幣收付」業務。

人行、外匯局12日聯合印發「關於金融支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的若干措施」，提出優化兩岸共同生活圈金融生態。

上述文件共推出12項舉措，針對兩岸跨境金融與貿易，允許福建省內銀行為台胞在閩合法合規商品房交易相關款項辦理「跨境人民幣收付業務」。

所謂「跨境人民幣」業務，是指大陸居民和非居民之間、境內與境外之間以人民幣作為結算幣種的跨境業務的總稱。其特點為降低企業匯兌成本，規避匯率波動風險；簡化企業結算手續等。

而原先大陸境外個人在大陸境內購房時，需要將外幣資金結匯成人民幣用於支付購房款，由此也就需要辦理買房結匯業務，台灣民眾也不例外。

同時，我方各銀行目前仍規定國民將人民幣匯款到大陸的每人每日限額為八萬元，且限「經常項目」，大陸這次宣布的購房措施如何落實，仍有待觀察。

在支持資本項下跨境投融資便利化方面，台資企業在福建進行境內股權再投資時，被投資企業或股權出讓方無需辦理接收境內再投資登記。同時，支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級，加強與新三板合作對接，推動更多符合條件的在閩優質台資企業在大陸上市。