教宗良十四世首次任命大陸主教 延續方濟各政策

據梵蒂岡新聞網報導，聖座新聞室十一公告，在落實聖座（Holy See）與中國大陸間的主教任命臨時協議，教宗良十四世五日任命七十三歲的林運團為福州輔理主教。聖座新聞室稱，上述任命是聖座與北京當局間對話又一成果，也是教區共融的重要一步。

這也是新任教宗良十四世首次根據梵蒂岡在二○一八年與中國大陸簽署的協議，任命一名中國大陸輔理主教，顯示他正延續已故教宗方濟各的外交政策。

大陸外交部發言人林劍昨日在例行記者會中表示，近年來，中國和梵蒂岡保持溝通，通過建設性對話增進理解與互信。在雙方共同努力下，關於主教任命的臨時性協議得到順利實施。中方願同梵方一道，推動中梵關係持續改善。

根據中國天主教網消息，十一日上午，經福建省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教福州教區舉行林運團就職輔理主教儀式。

中國天主教網稱，「林運團在就職儀式上莊嚴宣誓：遵守國家憲法法律，維護祖國統一與社會和諧，愛國愛教，堅持獨立自主自辦教會原則，堅持我國天主教中國化方向，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。」