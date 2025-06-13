聽新聞
0:00 / 0:00

教宗良十四世首次任命大陸主教 延續方濟各政策

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
教宗良十四世任命林運團為福州輔理主教，顯示他正延續已故教宗方濟各的外交政策。圖／取自中國天主教網
教宗良十四世任命林運團為福州輔理主教，顯示他正延續已故教宗方濟各的外交政策。圖／取自中國天主教網

梵蒂岡新聞網報導，聖座新聞室十一公告，在落實聖座（Holy See）與中國大陸間的主教任命臨時協議，教宗良十四世五日任命七十三歲的林運團為福州輔理主教。聖座新聞室稱，上述任命是聖座與北京當局間對話又一成果，也是教區共融的重要一步。

這也是新任教宗良十四世首次根據梵蒂岡在二○一八年與中國大陸簽署的協議，任命一名中國大陸輔理主教，顯示他正延續已故教宗方濟各的外交政策。

大陸外交部發言人林劍昨日在例行記者會中表示，近年來，中國和梵蒂岡保持溝通，通過建設性對話增進理解與互信。在雙方共同努力下，關於主教任命的臨時性協議得到順利實施。中方願同梵方一道，推動中梵關係持續改善。

根據中國天主教網消息，十一日上午，經福建省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教福州教區舉行林運團就職輔理主教儀式。

中國天主教網稱，「林運團在就職儀式上莊嚴宣誓：遵守國家憲法法律，維護祖國統一與社會和諧，愛國愛教，堅持獨立自主自辦教會原則，堅持我國天主教中國化方向，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。」

良十四世 梵蒂岡 方濟各 教宗

延伸閱讀

MLB／教宗戴上白襪球帽在梵蒂岡露面 超級新人泰勒希望被認識

教宗良十四世首度任命中國主教 延續方濟各政策

川普閱兵撞期芝城教宗活動 五角大廈人員：不少人挺教宗

AI生成教宗布道假影音充斥社群媒體 平台難管

相關新聞

張立齊控沒給時間處理 陸委會：想回來須證明無雙重身分

在大陸任教的民眾張立齊，因曾領取大陸「定居證」，被陸委會宣告註銷台灣身分，但他質疑自己定居證失效後陸委會才函釋違法要處罰...

前海基會董事長洪奇昌率團訪北京 陸官媒罕見報導

大陸官媒昨日一早突然報導，前海基會董事長洪奇昌率台灣生技產業人士到北京參訪交流的消息，這是罕見的由官媒直接發布洪奇昌訪陸...

教宗良十四世首次任命大陸主教 延續方濟各政策

據梵蒂岡新聞網報導，聖座新聞室十一公告，在落實聖座（Holy See）與中國大陸間的主教任命臨時協議，教宗良十四世五日任...

海峽論壇前夕…福建推惠台12項 買房可跨境收付

在第十七屆海峽論壇大會即將於十五日在廈門登場前，大陸再度發布「惠台」新措施。中國人民銀行（大陸央行）昨日公布建設福建為兩...

李強會拉加德 強調中國完全能對沖外部不利因素影響

據新華社報導，大陸國務院總理李強12日下午在北京人民大會堂會見歐洲中央銀行行長拉加德時表示，今年中國實施更加積極有為的宏...

海峽論壇前 福建平潭共同家園論壇登場

在海峽論壇於福建舉辦前，第十四屆共同家園論壇在平潭綜合實驗區舉行，據陸方發布，有兩岸政、商、學界和創業者、基層民眾等近5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。