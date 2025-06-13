前海基會董事長洪奇昌率團訪北京 陸官媒罕見報導

大陸官媒昨日一早突然報導，前海基會董事長洪奇昌率台灣生技產業人士到北京參訪交流的消息，這是罕見的由官媒直接發布洪奇昌訪陸，雖然內容聚焦在生技業，但是否進行更多交流，引發關注。

據新華社報導，洪奇昌以台灣產經建研社理事長身份，於本月十日至十二日率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。報導指，交流團一行參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與「兩岸企業家峰會生技小組」座談交流，「取得積極交流成果」。

報導並未提及洪奇昌一行在北京是否有與大陸方面官員接觸交流，大陸國台辦、北京市台辦也未向媒體發布更多相關消息。但在新華社官網上，這是第一篇專門提及洪奇昌訪問大陸的報導，仍凸顯出不尋常。

洪奇昌是民進黨創黨元老之一，曾於二○○七年七月至二○○八年五月擔任海基會董事長，現任台灣產經建研社理事長，同時也是福華電子董事長。公開資料顯示，這並非賴清德總統上任後非洪奇昌首次訪問北京。去年九月，洪奇昌也曾赴北京參加第廿七屆京台產業科技論壇。

對於洪奇昌此行，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日在例行記者會中表示，洪奇昌現在是民間人士，只要符合兩岸條例相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，陸委會都正向看待。他也提醒洪奇昌，不能有配合對方的統戰行為。

另，前總統馬英九將率「大九學堂」學員再度訪陸，並出席十五日在廈門舉辦的第十七屆海峽論壇活動。對此，行政院發言人李慧芝昨天主持行政院會後記者會時指出，海峽論壇是中共對台灣統戰平台，馬英九執政時為防範統戰滲透，明文禁止中央政府機關人員參加，也不能配合論壇在台舉辦分支、衍生性活動，台灣人民赴陸也應遵守兩岸人民條例相關內容，相關政策延續至今。