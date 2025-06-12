快訊

降雨熱區再擴大！熱低壓來襲 北北基等13縣市豪、大雨特報

起飛30秒就墜毀 印度航空失事「4旬乘客奇蹟存活」嚇壞：周圍都屍體

反送中6週年在台港人遊行 呼籲台灣正視中國威脅

中央社／ 台北12日電
「612行動－長夜未歇，暮光不滅」在台港人遊行12日晚間舉行，隊伍從台北西門町出發，步行至自由廣場，參與者在街頭高舉字牌並喊口號，呼籲正視中共威脅與持續關注香港情勢。圖／中央社
「612行動－長夜未歇，暮光不滅」在台港人遊行12日晚間舉行，隊伍從台北西門町出發，步行至自由廣場，參與者在街頭高舉字牌並喊口號，呼籲正視中共威脅與持續關注香港情勢。圖／中央社

香港反送中運動已屆滿6週年，今天晚間香港邊城青年與聲援團體、民眾在台北發起遊行，超過百人參加，從西門町步行至自由廣場。在台港人呼籲關注香港局勢，也提醒台灣民眾正視中國威脅。

反送中運動全名為「反對逃犯條例修訂草案運動」，是香港於2019年3月開始，並從6月9日起發生一系列大規模遊行與抗爭的社會運動，其後諸多民眾被捕，不少民主派人士也被定罪。

今年的遊行定名為「612行動—長夜未歇，暮光不滅」，香港邊城青年表示，希望台灣大眾能持續關注香港情勢，從香港經驗正視中國威脅。同時也希望大眾能夠看見「香港人」的存在，聽見「香港人」的聲音。

香港邊城青年秘書長馮詔天受訪時表示，在2003年的時候，香港人藉由七一大遊行把「香港基本法」23條擋了下來，因此大家都相信香港的政府是會聆聽民意的政府。然而在2019年的時候，無論是100萬人或200萬人上街，政府都無動於衷。

他說，過去很多香港人認為透過和平非暴力遊行等方式，可以讓政府聽到民眾的訴求。然而，經過這樣的變化，香港人意識到了，政府不單單是不聆聽民眾的意見，甚至會用警察暴力對待一般民眾，「那時候很多香港人終於知道，香港的未來應該由香港人自己決定」。

在反送中運動6週年之際再次走上台北街頭，馮詔天表示，盼藉由這樣的活動，讓生活在台灣這個民主自由國家的民眾，不要忘記在香港發生的事情。同時也感謝台灣能夠有空間，讓在台灣的港人能把香港的聲音與曾經發生的事情，傳遞出去讓更多人知道。

馮詔天也呼籲台灣民眾，要正視中國威脅，中國的野心是不會停止的，香港是中國的上一個目標，而如今香港已經大部分被中國控制了。最近可以看到，中國很多的談話都是針對台灣，「很明顯，台灣就是中國的下一個目標」。希望台灣民眾能記得香港的經驗，並從中了解中國，不要讓中國得手。

香港 西門町 反送中

延伸閱讀

總市值達59兆 騰訊等220檔港股有望實現「H+A」股上市

螞蟻擬在香港及新加坡申請穩定幣牌照

香港國際旅展開鑼 台灣館以「漫旅台灣」精彩亮相

金門參加香港國際旅遊展 搶攻港澳市場拼小三通觀光

相關新聞

合體汪小菲吃播40萬人在線觀看 館長：謝謝小菲哥招待

網紅「館長」陳之漢訪問上海，掀起旋風，過去與館長不認識的汪小菲，今晚更透過李進良牽線，在自家「麻六記」宴請館長吃川菜、配...

館長回嗆陸委會：乾脆改名「館長會」 整天講我

網紅「館長」陳之漢近日前往中國大陸開直播，在兩岸引起高度關注。陸委會副主委梁文傑12日表示，人在大陸要對國外做直播，沒有...

沈伯洋父親企業登記「中國台灣」惹議 陸委會緩頰：沒有選擇

民進黨立委沈伯洋父親的企業被藍營指控與大陸長期有商業來往，且在進行海關登記時，使用「中國台灣」。陸委會副主委兼發言人梁文...

陸委會回應張立齊：曾持定居證就違法不論過期與否

在大陸任教的民眾張立齊，因曾領取大陸定居證，被陸委會宣告註銷台灣身分，他因此提出四個質疑，並稱自己定居證失效後陸委會才函...

館長到上海搭磁浮列車還嗆綠委 上海台商這麼看

網紅「館長」陳之漢去大陸直播，引起不少關注。他還特別體驗了上海磁浮列車，並點名嗆民進黨立委王義川「大陸高鐵有靠背」還看著...

李強會拉加德 強調中國完全能對沖外部不利因素影響

據新華社報導，大陸國務院總理李強12日下午在北京人民大會堂會見歐洲中央銀行行長拉加德時表示，今年中國實施更加積極有為的宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。