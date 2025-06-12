海峽論壇前 福建平潭共同家園論壇登場

在海峽論壇於福建舉辦前，第十四屆共同家園論壇在平潭綜合實驗區舉行，據陸方發布，有兩岸政、商、學界和創業者、基層民眾等近500人舉會，會上舉行「嵐台通」服務平台啟動儀式，提供兩岸民眾「數位權益平等化」服務新模式。

據新華社，第十四屆共同家園論壇12日在福建省平潭綜合實驗區舉行，本屆論壇聚焦「市場共建．全域互通」、「嵐台共治．家園煥新」、「同心共話．融合新篇」三大主題。

台方出席者包括國民黨前代理主席、前副主席林政則，和新黨副主席兼秘書長林易陞、大陸全國台企聯常務副會長韓瑩煥，陸方則有福建省政協副主席劉獻祥、大陸全國台聯副會長楊毅周、平潭實驗區黨工委書記賴軍。

林政則致辭說，本屆論壇的主要內容之一是探討建設兩岸共同市場先行區域，兩岸同胞可以借此機會交流想法、討論合作，拉近彼此的心靈距離。

據主辦方平潭綜合實驗區融媒體中心發布訊息，當前，平潭綜合實驗區正在大力推進新一輪封關運作，現場進行推介，舉辦平潭台胞全域融合——「嵐台通」服務平台啟動儀式，該平台以數位賦能，打造集身分認證、消費服務、政策匹配、文化交流於一體的智能化服務矩陣，為兩岸民眾「數位權益平等化」服務新模式。

此外，本屆共同家園論壇，設有「共建共治共享」對話沙龍等流程，還有舉辦嵐台電商平潭對話等配套活動。