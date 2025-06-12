偷吃豆腐？請館長品川菜 汪小菲突喊：中國台灣

網紅「館長」陳之漢訪問上海進入第三天，今晚汪小菲在自家「麻六記」宴請館長吃川菜，並同步在館長YouTube頻道直播。不過，餐席間二人聊到杭州的高科技產業，汪小菲卻突然脫口說出：「我們『中國台灣』，台灣最有名的不是新竹（指竹科）嗎？」，引發關注。

館長此次首度訪問大陸除了待在上海，14日還將搭乘高鐵前往杭州。二人在餐席間聊到杭州，汪小菲說，杭州是一個互聯網（網路）、帶貨以及內容製造「最靠前」的（城市），DeepSeek就在杭州，這裡是AI、研發創新的一片土壤。

館長說，自己有機會想去DeepSeek公司採訪，「給台灣人看看他們怎麼做的」。汪小菲回應說，園區實在太震撼，一個阿里巴巴相當於半個城市那麼大。

但汪小菲突然說，「『我們中國台灣』，台灣最有名的不是新竹（科學園區）嗎？你去一個阿里巴巴就是整個一半，裡面有酒店、濕地、吃的⋯⋯」。

汪小菲在直播裡還表示，他希望更多台灣朋友到大陸旅遊，也特別希望「我們」（指大陸民眾）能盡快到台北旅遊，這麼多夜市、好吃的，民生還是需要接地氣的，製造業是少部分人，老百姓之間要靠衣食住行的交流。他也說希望盡快邀請館長到北京看看。

汪小菲也讚許館長此行到大陸「很有勇氣」，指很多人很難去改變自我的意識，館長願意主動探索以前不在認知裡的人跟事，「這令我挺敬佩的」。他也稱讚館長很有「使命感」，也很有勇氣吃辣。汪小菲說，「再次感謝你對兩岸做的橋梁，也希望台灣年輕人在你帶動下到大陸走走看看。」

汪小菲今晚準備了酸辣粉、蒜泥白肉、夫妻肺片、缽缽雞、麻婆豆腐炒龍蝦、毛血旺、酸菜魚，還有紅燒肉等宴請館長，也準備了四川白酒與館長共飲。汪小菲說，他特別歡迎館長到上海，又有幸請大家在上海吃川菜，挺另類的。館長則表示，他覺得今晚用餐下來「太好了」，吃到太多好吃的東西，而且重點是沒吃過。