館長合體汪小菲直播人氣爆棚！徐巧芯、傅崐萁也在看

網紅「館長」陳之漢訪問上海，今晚汪小菲在自家「麻六記」宴請館長吃川菜、喝白酒，並同步在館長YouTube頻道直播。從晚間7點兩人開始用餐後，直播人數一路飆升，在約晚間8點10分左右，直播觀看人數突破40萬人，更引來國民黨立委傅崐萁、徐巧芯「浮出水面」「抖內」贊助。傅崐萁說，「和平沒有輸家！館長加油！」徐巧芯則高喊：「媽我在這！」

館長與汪小菲今天之前並不認識，館長今天中午在直播透露，汪小菲透過李進良，邀請他今晚在「麻六記」用餐。汪小菲準備了酸辣粉、蒜泥白肉、夫妻肺片、缽缽雞、麻婆豆腐炒龍蝦、毛血旺、酸菜魚，還有紅燒肉等宴請館長，也準備了四川的白酒「瀘州老窖」國窖1573與館長共飲。

館長此次訪問大陸號稱「全程直播」，累計大量觀看次數與贊助。館長表示，自己昨日（行程第二天）的兩場直播，觀看人次超過400萬人。而今天白天，館長頻道直播觀看人次始終在5、6萬之間徘徊，館長也對此表示懷疑，認為可能是被限流。

不過，在晚間7點與汪小菲合體用餐後，直播觀看人數一直飆升。截至晚間8點30分，館長YT直播觀看人數已達到43萬人。

在約晚間8點10分左右，直播觀看人數突破40萬人時，國民黨立院黨團總召傅崐萁現身直播聊天室「抖內」贊助了新台幣3,000元，並留言寫下：「戰爭沒有贏家！和平沒有輸家！做就對了！館長加油！」