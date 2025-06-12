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李強晤歐央行總裁：願同歐央行在國際貨幣體系改革合作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院總理李強6月12日下午與歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）會面。李強表示，在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，中歐應密切多邊協調、促進開放合作，願同歐央行在國際貨幣體系改革等方面加強合作。(路透)
大陸國務院總理李強6月12日下午與歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）會面。李強表示，在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，中歐應密切多邊協調、促進開放合作，願同歐央行在國際貨幣體系改革等方面加強合作。(路透)

大陸國務院總理李強6月12日下午與歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）會面。李強表示，在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，中歐應密切多邊協調、促進開放合作，願同歐央行在國際貨幣體系改革等方面加強合作。拉加德則說，歐中保持高層交往和對話合作十分重要。關稅戰、貿易戰只會雙輸，堅持多邊主義、加強開放合作才是正確選項，歐中將拓展合作共同應對挑戰。

據新華社報導，李強6月12日下午在北京人民大會堂會見拉加德時表示，中歐經濟互補性強，中國具有超大規模市場優勢，並持續釋放市場潛力，中歐在許多領域都有極大合作潛力。中方願同歐方加強市場聯通與產業協同，為各自發展增添更多動力。

李強提到，在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，合作才能共贏。中歐作為兩大經濟體、兩大力量，應密切多邊協調、促進開放合作，為推動世界經濟復甦、完善全球治理做出更大貢獻。中方願同歐央行在國際貨幣體系改革等方面加強合作。

李強還指出，今年中國實施更積極有為的宏觀政策，加大逆周期調節力度，多措並舉擴大內需、提振消費，完全能夠對沖外部不利因素影響。中國將堅定擴大開放，與各國分享發展機會。

而在中方新聞稿中，拉加德則說，在當前充滿不確定性的國際情勢下，歐中保持高層交往和對話合作十分重要。歐中利益相互交融，在維護全球金融穩定、促進國際貿易發展等許多方面有共同責任。關稅戰、貿易戰只會雙輸，堅持多邊主義、加強開放合作才是正確選項。

拉加德還表示，歐洲央行很高興與中方建立央行總裁會晤機制並舉行首次會議，致力於同中方金融機構加強溝通協調，拓展深化合作領域，共同應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性和確定性。

此前一日，人民銀行（大陸央行）行長潘功勝與拉加德舉行中歐央行行長首次年度會晤，雙方圍繞中歐經濟金融形勢、國際貨幣體系改革、全球金融監管，以及中歐央行重點合作領域等議題深入交換意見。同時，雙方還簽署「中國人民銀行和歐洲中央銀行合作諒解備忘錄」，明確建立中歐央行行長年度會晤機制；人行願繼續深化與歐洲央行的交流合作。

另，據法新社報導，拉加德11日曾說，敦促各方儘管面對地緣政治分歧，仍要尋找解決方案。敦促各國保護國際貿易的「多邊框架」，並指這「對我們的經濟大有好處」。她指，「脅迫性貿易政策」有傷害供應鏈及全球經濟的風險，並呼籲緩和已導致市場損失數以十億計美元的關稅僵局，並警告保護主義有「侵蝕全球繁榮基礎」的風險。

李強 中國人民銀行

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