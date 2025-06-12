合體汪小菲吃播40萬人在線觀看 館長：謝謝小菲哥招待

網紅「館長」陳之漢訪問上海，掀起旋風，過去與館長不認識的汪小菲，今晚更透過李進良牽線，在自家「麻六記」宴請館長吃川菜、配白酒。從7點開播截至晚間8點多，館長YT直播觀看人數一路從6萬飆升至破40萬人同時在線看2人「吃播」。

汪小菲說，這些菜是「特地為遠道而來的台灣朋友準備的」，白酒更是「哥們間」喝得多。平時少吃辣、少喝酒的館長相當捧場，一邊喊「又麻又辣」一邊一口接一口品嚐。館長也敬酒向汪小菲表示，「謝謝小菲哥招待！」

館長和汪小菲相約今天晚上7點在上海新天地的「麻六記」用餐，館長團隊先抵達，汪小菲約7點左右到餐廳。二人一見面先握手寒暄，隨後開始閒聊、用餐。汪小菲提到，他已經四個多月沒到上海，今天本來是晚上9點多的飛機，還改了時間提早到；後天從上海回去台北。

汪小菲說，他準備幾道涼菜，也準備了「正宗的」辣的正菜，有酸辣粉、蒜泥白肉、夫妻肺片、缽缽雞、麻婆豆腐炒龍蝦、毛血旺、酸菜魚，還有紅燒肉等。他說，這些是「特地為遠道而來的台灣朋友準備的。」汪小菲還準備了四川的白酒「瀘州老窖」國窖1573，表示這款酒屬於濃香型，香氣跟高粱很像，可以再提升辣味。

平時少吃辣的館長明顯被川菜「震撼」到，吃飯時常常張嘴吐舌、呼氣，一邊喊「又麻又辣」，一邊配白開水喝，但又稱讚「好吃！」因為健身，平日少喝酒的館長也特別與汪小菲共飲白酒，大讚酒很香，「很像在喝香水，沒有很烈。」

汪小菲說，下次有機會再邀請館長到北京，不只看看長城、故宮等名勝古蹟，也帶他去一些接地氣的地方，也要去喝一杯，看年輕的生活，也要喝喝看豆汁。汪小菲分享說，「我太太一碗就乾了，她很入鄉隨俗」。汪小菲還說，下次到北京要邀請館長到他的直播間。館長團隊說，下次到北京一定要請汪小菲作導遊。

二人還聊到大陸的餐飲市場，以及健身市場。汪小菲問館長，要不要到大陸開健身房？館長說，健身房的投資成本太高，裝潢、店租、器材多，「台北那間丟了2億，回收到何年何月不知道」。他也說，現在健身產業環境嚴峻，台北的大環境也不好，健身業很「捲」。

汪小菲則分享，過往在上海開的餐飲店面都比較大，幾千平方公尺，現在要控坪效，店面坪數變小。他說，大陸餐飲競爭很激烈，菜系太多了，包括台灣菜、大陸八大菜系、韓國菜等都能吃到。

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