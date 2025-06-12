藍委提案涉金馬水域 陸委會：與對岸協商執法無必要

國民黨立委陳永康領銜提案，修改兩岸人民關係條例第29條，涉及金馬外島禁限制水域的主管和執法協商，陸委會副主委梁文傑今日表態說，現在金馬禁限制水域就是由我海巡署在執法，要把執法權拿出來與對岸協商是做不到的，我方沒有主動自我限縮的必要性。

梁文傑12日主持陸委會例行記者會，就藍委提案修改兩岸條例，他說，自己有拜訪過陳永康委員，提案主要有兩點，一是把金門、馬祖禁限制水域的公告由國防部改為海委會主管，二是金馬周邊水域的管轄權，司法跟行政，要經由兩岸協商。

梁文傑說，對於第一點，在海委會或國防部，其實最後都是行政院，所以陸委會沒有特別意見，但問題是第二點，現在禁限制水域，實際上就是我方的海巡署在執法，已經執法多年，若現在要把執法權拿出來做協商，等對方同意了後再來執法，「這個是做不到的」。

梁文傑強調，陸委會是維持現狀的考慮，我方沒有主動自我限縮的必要性。

梁文傑最後還說，委員頭腦非常開明、靈活，我想未來如果盡入委員會審議的話，都還有理性討論的空間。「我再說一遍，現在的金門馬祖水域就是由中華民國的海巡在執法，沒有拿出來協商的必要。」