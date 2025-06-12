陸委會：馬政府時期就定性海峽論壇是統戰平台

對於前總統馬英九將於14日起赴陸訪問，首站將到福建，赴廈門參加海峽論壇。陸委會副主委梁文傑12日再次強調，陸委會對此感到遺憾跟不可思議，並稱馬政府時期，陸委會就定性海峽論壇是一個「中共刻意設計的統戰平台」，相信國人自有公評。他並就去年馬英九基金會邀陸生團的爭議透露，馬方已向移民署說明，內政部會做最後決定，「應該很快」。

馬英九基金會、大陸國台辦昨同日宣布，前總統馬英九將於14日至27日，率「大九學堂」學員訪問大陸，出席在福建舉辦的「第17屆海峽論壇」、甘肅敦煌的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶台灣學子走訪「河西走廊」，出席「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」等。

陸委會前一天表示，海峽論壇是中共對台統戰平台，馬前總統竟配合中共政治操作，規畫率團赴陸參加「海峽論壇」，實屬不當且有失立場，呼籲從事兩岸交流應秉持對等尊嚴，勿淪為中共對台統戰樣板。

在今天下午的陸委會例行記者會上，對於馬具體是那些言行在配合中共政治操作等，梁文傑回應首先聲明，陸委會存在多年有些政策是延續的，海峽論壇2009年首屆召開，當時是馬英九總統執政，陸委會就定性海峽論壇是一個中共刻意設計的統戰平台，一開始就不准許中央官員參加，不樂見地方官員參加。

梁文傑強調，馬前總統身為前國家元首，陸委會奉行的政策也是當時所制定的，馬的出席本身不論有什麼言論、表現，就已讓陸委會感到不可思議，就是失格立場，相信國人自然會有公評。陸委會對一個延續多年跨越藍綠、政黨的政策，居然被前國家元首自我否定，覺得非常遺憾。

面對有媒體質疑，相較民進黨元老、前海基會董事長洪奇昌，為何現無黨職、公職的前總統馬英九要出席海峽論壇，就被陸委會說是配合中共政治操作。梁文傑解釋，陸委會針對的是馬英九去「海峽論壇」這件事情，至於他還要前往敦煌，或祭拜伏羲等，「我們沒有評論」。

另就媒體追問，有無掌握中共是如何說服馬參加海峽論壇，梁文傑說，去問蕭旭岑（馬英九基金會執行長）就好了。

值得注意的是，去年，馬英九基金會邀請陸生團來台參訪，團員受訪脫口「中國台北」等惹議，遭陸委會表態政府擬祭出行政處分，該案進展為何。梁文傑說，蕭旭岑已經到移民署說明過了，後續內政部會做出最後決定，「我相信應該很快吧。」