館長到上海搭磁浮列車還嗆綠委 上海台商這麼看

網紅「館長」陳之漢去大陸直播，引起不少關注。他還特別體驗了上海磁浮列車，並點名嗆民進黨立委王義川「大陸高鐵有靠背」還看著列車上的速度一路飆上時速3百公里。但上海台商說，其實「那（磁浮列車）也已是朱融基時代的東西」也並不是上海人現在真正更常使用的交通工具。

據網路資料，上海磁浮列車2002年12月31日舉行通車典禮，由當時的中華人民共和國國務院總理朱鎔基與德國總理施羅德主持剪綵儀式。若以2006年4月27日正式投入商業營運，至今都也有19年了。

先撇開館長嗆不嗆王義川，這名台商說，磁浮列車已是朱融基時代的東西，現在已很少有人搭了。雖速度快、但又老又舊還不方便，「真的應不會是國台辦安排的」行程比較像是大陸其他地方第一次去上海的廉價旅遊團行程。

他說，在上海，一般中長距離搭高鐵、上海大城市裡應是地鐵或「滴滴（類似Uber）」等。因這些年失業人多、滿街都是網約車，但分高中低檔、價位不同、相當方便。另外，虹橋及浦東兩機場各在東西、距離很遠，這幾年也有直達的地鐵或類似城際鐵路可搭。

另名台商則認為，館長的行程應該要有一天去走走小巷弄、搭搭地鐵，才能更感受到上海人的真實生活。