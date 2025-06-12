陸委會回應張立齊：曾持定居證就違法不論過期與否

在大陸任教的民眾張立齊，因曾領取大陸定居證，被陸委會宣告註銷台灣身分，他因此提出四個質疑，並稱自己定居證失效後陸委會才函釋違法要處罰，溯及既往，程序有問題。陸委會副主委兼發言人梁文傑12日回應，我方確定張曾領用大陸定居證，「至於效期是不是已過，這不是本會考慮的範圍」，查到就是違法。

就張立齊表示，自己的定居證已過期，也沒有去申請大陸戶口和領取大陸身分證。梁文傑12日在主持記者會時回應說，後面這一段（大陸戶口、身分證）是他自己說的，但無法證實，而我方確定的是，張立齊確實領用過大陸定居證。

梁文傑補充，舉例來說，中國護照效期是十年，即使失效，倘若被政府查到，「這個並沒有什麼不同」，甚至過去有民眾為到中俄邊境旅遊，申請為期三個月，中國發放的邊境旅遊護照，被我方查到時也已到期，但只要曾經領用過，對政府來說就是違法。

對於我方是如何和張立齊確認，他曾申領大陸定居證，梁文傑也證實有做接觸，「主管機關有詢問他，他是否有拿到定居證，他說有」。

梁文傑還說，如果張立齊先生很不想留在大陸，想回來，我方當然有行政救濟方法，但前提是必須證明你從此沒有雙重身分的問題，所以「如果張立齊先生他很不願意住在民主自由的大陸的話，那他是可以選擇想辦法回來」。

至於去年初張立齊領到大陸定居證，被陸媒宣傳時，陸委會未明確認定會違法並喪失台灣身分，到4月最新令釋才說，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有中國大陸居民身分證與定居證，引發是否立場轉變的討論。

對此，梁文傑特意列舉本報早前的報導佐證稱，陸委會沒有說過，「定居證沒有違法」，而是有其他媒體用標題「看起來好像我們有這麼說」；他後續還補充，去年時，「我們並沒有說領定居證一定違法或一定不違法」。

因此，梁文傑強調，最關鍵的問題是，中共近年在福建促進兩岸融合，關於居住證、定居證幾乎到了做績效來發的程度，以致過去台灣人到大陸領戶口、拿身分證，必須上繳台灣護照、身分證，但現在福建不這個麼做，「等於是故意讓你有雙重身分」，所以針對陸方這一系列措施，也讓我方檢視兩岸條例所講的「單一身分」是什麼意思，所以於今年4月16日做出令釋。他還補充，所有的解釋都要看這次令釋。

據本報報導，去年1月張立齊領取大陸定居證後，陸委會當時指出，依據兩岸條例第九條規定，台灣人民不得在大陸設戶籍或領用大陸護照，違者將喪失台灣身分；對定居證，陸委會則稱，國人如經中共有關部門批准在陸定居，且在期限內辦理戶口並申領陸方居民身分證，即違反兩岸條例之規定。

不過今年4月，陸委會的令釋界定，持有中共「定居證」、「居民身分證」與兩岸條例第9條之1所稱「設有戶籍」而取得受中共管轄之「公民身分」，具有行政上之一致性， 自我方行政管理言之，亦無從再予切割。