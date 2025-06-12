館長回嗆陸委會：乾脆改名「館長會」 整天講我

網紅「館長」陳之漢近日前往中國大陸開直播，在兩岸引起高度關注。陸委會副主委梁文傑12日表示，人在大陸要對國外做直播，沒有經過特許是不可能的，並指陸方有其特殊考量。館長隨後在直播上回應，自己此行沒有感覺到「被限制」，也沒有收到「特許證」，相信只要奉公守法，在大陸開直播絕對沒有問題。

館長更嗆聲陸委會，說「陸委會（乾脆）改名叫館長會，整天講我，改名叫館長研究中心，民進黨團立委改成館長研究黨團，整天館長、館長。」他還說，「你（陸委會）再打用力一點，我的粉絲就更愛我一點」。

館長訪陸進入第3天，12日下午結束豫園行程後，館長在前往新天地的遊覽車上，回應陸委會稍早的記者會內容時表示，他此行沒有感覺到「被限制」，也強調沒有任何官員隨行，也沒有任何官員出來刁難，或者開一張「特許證」讓他可以秀給公安看。

他說，這次去的觀光景點都很多公安、保全，大家（遊客）都在開直播、拍攝影像，「他（陸委會）講這個真的就是謊言，在欺騙台灣人。」

館長稱，他相信到大陸觀光（只要）奉公守法，開直播絕對沒有問題。在YT搜尋上海，會發現有千千萬萬部的影片，有台灣人、大陸朋友、外國人的一堆影片。他也提到，大陸開直播盛行多年，比台灣還誇張，連小販都在做直播，因為要拉客。

館長也呼籲他的觀眾，近期到大陸遊玩不妨開著直播，把沿路旅遊記錄起來，藉此替他澄清，「我希望大家可以為我做這件事，我希望有越來越多這種東西來打臉民進黨政府」。

館長說，自己不希望被認為有特權才能到大陸，會導致台灣人不敢到大陸，「我來的目的就是希望有更多人願意來大陸看看，希望能帶起這股風潮」。

針對館長赴陸直播，梁文傑12日下午在陸委會例行記者會指出，人在大陸要對國外做直播，沒有經過特別的許可是不可能的，相信大陸相關單位現在每天都在關注館長的一言一行，也會拿出小本子做紀錄。他說，「不要忘記，在中國做直播是要有特許的，為什麼要特許你，還願意讓你帶兩位台灣電視台的記者去隨行採訪？顯然都有特殊考量。」

梁文傑表示，希望館長去大陸能看到更多東西，旅遊往往看不出社會的真實面，建議館長在那邊久住，「多看看、多了解，就知道人家真正的生活到底是什麼樣。」