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沈伯洋父親企業登記「中國台灣」惹議 陸委會緩頰：沒有選擇

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸國台辦日前宣布，沈伯洋父親沈土城的兆億有限公司與大陸某些企業存在貿易合作，對該公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易合作，圖為兆億公司位於南京東路的辦公室。記者余承翰／攝影
大陸國台辦日前宣布，沈伯洋父親沈土城的兆億有限公司與大陸某些企業存在貿易合作，對該公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易合作，圖為兆億公司位於南京東路的辦公室。記者余承翰／攝影

民進黨立委沈伯洋父親的企業被藍營指控與大陸長期有商業來往，且在進行海關登記時，使用「中國台灣」。陸委會副主委兼發言人梁文傑12日對此回應稱，不只沈父這樣做，所有跟大陸做進出口的廠商都一樣，因為若你是台灣，在海關登記只能選「中國台灣」，「你沒有選擇」。

沈伯洋被大陸定義「頑固台獨分子」後，沈父的「兆億有限公司」遭大陸制裁，也讓該公司與大陸的商業往來受到討論。國民黨桃園市議員凌濤日前就在記者會上說，根據大陸海關總署（GACC）官方網站，發現「兆億有限公司」以「中國台灣」名義登記，質疑沈自詡「抗中保台」，有雙標疑慮。

對此，梁文傑解釋說，在中國海關要登記進出口商，如果你是台灣，只能選「中國台灣」，如果你是香港，就只能點選只能選「中國香港」。梁接著強調兩次，「你沒有選擇，你沒有選擇。」

梁文傑說，今天跟中國大陸從事進出口的台灣公司非常多，在中國海關資料庫，搜尋「中國台灣」就會有許多進出口商的訊息，「這個是沒有讓你選擇的空間的」，近來大陸也對登記資料作強化，所以我想不只沈父這樣做，所有跟大陸做進出口的廠商都一樣。

對此，沈伯洋本人早前回應說，藍營所謂發現，只是炒作常態性商業活動，認為是看到登記資料就大驚小怪。

值得注意的是，昨天大陸國台辦記者會上，發言人朱鳳蓮再度點名稱，大陸懲戒台獨頑固分子沈伯洋之父沈土城擔任負責人的兆億有限公司，「展現了我們絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸謀利的嚴正立場，也以事實表明，搞台獨害人害己，絕不可能逍遙法外」。她還說，沈為了追逐個人利益，不惜損害廣大台灣同胞的利益福祉，「卑鄙無恥」。

陸委會昨天則對此表示，政府一再提醒，在中國大陸經商充滿高度風險與不確定性，隨時會受到中共的威脅，台灣和世界各國的企業都一樣，本案再度證明了這一點。政府要再度提醒國人，赴陸經商或工作一定要小心謹慎。

海關 沈伯洋 台獨

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